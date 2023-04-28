Утверждено решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Вступило в силу решение о ликвидации старейшей правозащитной организации в России - Московской Хельсинкской группы. Вечером в четверг первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил иск Московской Хельсинкской группы и утвердил решение нижестоящего Мосгорсуда о ликвидации организации. Об этом сообщил телеграм-канал движения "За права человека".
Иск о ликвидации МХГ подал Минюст, суд первой инстанции удовлетворил его в январе. По мнению ведомства, организация допустила "грубые" и "неустранимые", связанные с тем, что её сотрудники участвовали в ряде мероприятий за пределами Москвы, в то время как МХГ является московской региональной организацией. Адвокаты указывали на то, что основная деятельность организации ведётся в Москве, а ликвидация организации - несоразмерная реакция на нарушения, даже если они и были. Правозащитники считают, что решение о ликвидации организации принято по политическим мотивам.
Накануне решения об отказе в апелляционной жалобе Московской Хельсинкской группе - 26 апреля - МХГ назвала лауреатов ежегодной премии в области защиты прав человека. Об этом сообщает "Новая газета".
В номинации "За мужество, проявленное в защите прав человека" — премия была присуждена Дмитрию Иванову, создателю телеграм-канала «Протестный МГУ», который был приговорён к 8,5 годам колонии по статье о так называемых фейках об армии. Лауреатами стали также режиссёр Виталий Манский, правозащитники Елена Немировская, Ольга Садовская и Павел Чиков, активист Саркис Дарбинян, журналистка Катерина Гордеева, один из учредителей общества "Мемориал" Ян Рачинский , адвокат Татьяна Окушко и организатор площадок «Открытое пространство» Александра Крыленкова. Оглашение лауреатов прошло в одном из московских кафе.
- МХГ была основана правозащитниками и диссидентами в СССР при правлении Леонида Брежнева. О создании было объявлено 12 мая 1976 года на пресс-конференции, которая состоялась в квартире академика Андрея Сахарова. В первый состав группы вошли Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский.
- Своей целью организация провозгласила наблюдение за соблюдением прав человека в СССР в соответствии с Хельсинскими соглашениями.С момента основания МХГ подвергалась постоянным преследованиям и давлению, её участники арестовывались, высылались из страны, лишались советского гражданства. Организация воссоздала офис в Москве в 1989 году, во время перестройки. С 1996 и до своей смерти в 2018 году организацию возглавляла правозащитница Людмила Алексеева.
- Организация ставит своей целью содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России. "Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью", – говорится на её сайте, заблокированном в феврале по решению российских властей.
- В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал другую старейшую в России правозащитную группу – Общество "Мемориал" и его правозащитный центр. Решение было подтверждено Верховным судом в 2022 году и критиковалось международными неправительственными организациями, правозащитными группами и нобелевскими лауреатами.
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