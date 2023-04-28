Утверждено решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы

Вступило в силу решение о ликвидации старейшей правозащитной организации в России - Московской Хельсинкской группы. Вечером в четверг первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил иск Московской Хельсинкской группы и утвердил решение нижестоящего Мосгорсуда о ликвидации организации. Об этом сообщил телеграм-канал движения "За права человека".

Иск о ликвидации МХГ подал Минюст, суд первой инстанции удовлетворил его в январе. По мнению ведомства, организация допустила "грубые" и "неустранимые", связанные с тем, что её сотрудники участвовали в ряде мероприятий за пределами Москвы, в то время как МХГ является московской региональной организацией. Адвокаты указывали на то, что основная деятельность организации ведётся в Москве, а ликвидация организации - несоразмерная реакция на нарушения, даже если они и были. Правозащитники считают, что решение о ликвидации организации принято по политическим мотивам.

Накануне решения об отказе в апелляционной жалобе Московской Хельсинкской группе - 26 апреля - МХГ назвала лауреатов ежегодной премии в области защиты прав человека. Об этом сообщает "Новая газета".

В номинации "За мужество, проявленное в защите прав человека" — премия была присуждена Дмитрию Иванову, создателю телеграм-канала «Протестный МГУ», который был приговорён к 8,5 годам колонии по статье о так называемых фейках об армии. Лауреатами стали также режиссёр Виталий Манский, правозащитники Елена Немировская, Ольга Садовская и Павел Чиков, активист Саркис Дарбинян, журналистка Катерина Гордеева, один из учредителей общества "Мемориал" Ян Рачинский , адвокат Татьяна Окушко и организатор площадок «Открытое пространство» Александра Крыленкова. Оглашение лауреатов прошло в одном из московских кафе.