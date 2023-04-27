Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр "Сова"

Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста России о ликвидации правозащитного центра "Сова". Об этом сотрудники организации сообщили в телеграме. Решение будет обжаловано.

Центр занимается мониторингом проблем экстремизма в России. В 2016 году организацию признали "иностранным агентом".

О том, что российское министерство юстиции потребовало закрыть "Сова", стало известно в марте. Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе. Основным нарушением было признано участие "Совы" в мероприятиях или организация их вне Москвы, где центр зарегистрирован.

Перед иском Минюста в серии публикаций, в том числе на государственном телеканале Россия-24, организацию обвинили в русофобии, противодействии "традиционным ценностям" и критике законов. Глава центра Александр Верховский осенью был выведен из президентского Совета по правам человека.

По словам правозащитников, сегодня суд отказался отложить разбирательство до того момента, как Гагаринский суд Москвы рассмотрит встречный иск "Совы" к московскому управлению Минюста. Центр настаивает, что ведомство проводило проверку с нарушением закона.

Мосгорсуд также не согласился с аргументами защиты, что участие в мероприятиях вне Москвы не идёт вразрез с законодательством.

Информационно-аналитический центр "Сова" основан в 2002 году сотрудниками Московской Хельсинкской группы, недавно ликвидированной судом, и информационно-исследовательского центра Панорама.

В сентябре прошлого года ликвидации "Совы" потребовало движение "Ветераны России". В ноябре Минюст начал внеплановую проверку центра.

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