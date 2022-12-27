Уволен генерал ФСБ, курировавший НИИ, где разрабатывались яды

Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев отправлен в отставку. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники в спецслужбе. По информации РБК, это произошло ещё в середине декабря.

В подчинении у генерала Черновольцева, как пишет издание, находились 8-й Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники и Управление специальной связи ФСБ. Кроме того, Черновольцев курировал НИИ-2 ФСБ, где, согласно многочисленным расследованиям, разрабатывались яды, и сотрудники которого участвовали в отравлении оппозиционеров Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста, хотя сотруднику ФСБ такого уровня обычно дают дослужить до 70 лет, отмечает издание.

По словам источника The Insider в ФСБ, в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками баз данных, что позволило журналистам публиковать расследования, в том числе про приближенных Путина.

Другой собеседник издания, сотрудник НТС ФСБ рассказал, что Черновольцев, проживший долгое время в Киеве, "очень сожалел о начале военной операции в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года, впоследствии он был перевезён на лечение в Берлин, где германские специалисты обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Сам Навальный утверждает, что к его отравлению причастна ФСБ. К такому же выводу пришла расследовательская группа Bellingcat. Она также утверждала, что так называемая команда отравителей из ФСБ причастна к другим покушениям – в частности на политика Владимира Кара-Мурзу, писателя Дмитрия Быкова (они выжили после лечения), политика Никиту Исаева (он умер). Российские власти отрицают причастность спецслужб ко всем этим случаям и сами факты отравления. В России даже не было открыто уголовное дело.