Уволен глава центра "Вектор", разработчика "ЭпиВакКороны"

Главу государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова уволили из-за нарушения закона о противодействия коррупции и конфликта интересов. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, сообщает РБК.

По данным источников "Коммерсанта", в приказе об увольнении, подписанном 16 мая главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в качестве основания для отставки новосибирского ученого указаны "конфликт интересов" и "утрата доверия".

Ринат Максютов — доктор биологических наук, автор и соавтор более 70 научных работ. Он пришёл в "Вектор" в 2003 году, а через 13 лет возглавил его.

Новосибирский научный центр "Вектор", основанный в 1974 году, считается одним из крупнейших вирусологических и биотехнологических комплексов России. В "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

Центр разработал вакцину против лихорадки Эбола и тест-системы для диагностики ВИЧ.

В 2020 году "Вектор" создал вакцину против COVID-19 "ЭпиВакКорона". Она стала второй вакциной от новой коронавирусной инфекции, зарегистрированной в России. "ЭпиВакКорону" критиковали ученые и пациенты за недоказанную эффективность. В частности, участники испытаний утверждали, что у трети привитых не обнаружили антитела к коронавирусу. "Новая газета" также выяснила, что российские врачи систематически подменяли препараты для иммунизации. В разных регионах России пациенты давали согласие на вакцинацию "Спутником V", а получали "ЭпиВакКорону".

В январе прошлого года Минздрав России приостановил закупки и поставки этой вакцины в регионы.