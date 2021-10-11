Уволен ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов

Ректор Малой академии наук (МАН) Якутии Василий Павлов сообщил, что его уволили из-за отказа подписать приказ о передаче здания общежития под больницу пациентов с COVID-19. Об этом он написал в инстаграме . В министерстве образования республики подтвердили эту информацию.

По словам Павлова, он узнал о внезапном расторжении с ним контракта после возвращения из командировки 9 октября.

"Причиной является мое несогласие с приказом, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передается под инфекционную больницу для больных COVID-19. Я глубоко сожалею, что вынужден оставить вас в такое трудное время, и для меня это персональная трагедия", – написал он.

Он пояснил изданию News.Ykt.Ru, что речь идет об общежитии академии в селе Чапаево Хангаласского улуса. Детей при этом переведут на дистанционное обучение. Это - не временное решение, отметил Павлов Здание полностью переходит под контроль Минздрава республики. Фактически это означает закрытие учреждения, пояснил ректор.

По его словам, такое решение принял оперативный штаб Якутии по борьбе с коронавирусной инфекцией и его нельзя обжаловать. При этом у МАН есть обязательства по федеральным проектам, которые требуют очного обучения.

"В этом году нам перечислили 200 миллионов рублей на приобретение оборудования. Наши учащиеся участвуют в российском конкурсе, в рамках которого создают настоящий космический аппарат. Его планировали запустить на космическую орбиту летом-осенью 2022 года. Теперь все это под вопросом, если нас лишат здания", – рассказал Павлов.

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев сообщил News.Ykt.Ru, что вариантов размещения инфекционного стационара, кроме интерната МАН в Якутии нет. При этом он отметил, что предавать огласке рабочие моменты - "неправильное поведение".

Малая академия наук занимается созданием условий по выявлению, поддержке, сопровождению, обучению и развитию учеников, проявивших выдающиеся интеллектуальные, спортивные и творческие способности. Василий Павлов был назначен ректором в 2017 году.