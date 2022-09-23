Узбекистан и Кыргызстан призвали своих граждан не воевать в Украине

Власти Узбекистана и Кыргызстана предостерегли своих граждан, временно находящихся в России, от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Они призвали трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооружённые силы ни той, ни другой стороны.
И в Узбекистане, и в Кыргызстане зачисление в армию и другие силовые структуры иностранных государств является уголовным преступлением. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана напомнило, что согласно статье 154 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "призыв на военную службу, в органы безопасности, полиции, органы военной юстиции или иные аналогичные органы иностранных государств наказывается лишением свободы от трёх до пяти лет."
Похожее обращение к соотечественникам опубликовало и посольство Кыргызстана в России: там за аналогичное преступление может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Инициативу светских властей поддержало и Духовное управление мусульман Узбекистана. Оно издало фетву, запрещающую узбекским мусульманам участие в боевых действиях за рубежом. В фетве указано, что мусульманину разрешается брать в руки оружие только для защиты своей родины. "Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев," - ссылаются узбекские духовные власти на книгу "Ас-Сиярул-Кабир" исламского богослова имама Мухаммада.
Законы как России, так и Украины не запрещают иностранным гражданам служить в армиях этих государств на контрактной основе.
- 20 сентября Госдума России приняла поправки в законодательство об упрощенном получении иностранцами российского гражданства. Теперь граждане других государств могут получить паспорт России в упрощенном порядке, если заключат контракт на службу в российской армии или других воинских формированиях на срок не менее одного года. Получать перед этим вид на жительство не потребуется.
- Также член Совета по правам человека России Кирилл Кабанов сообщал, что Совет готовит предложения в Госдуму, которые обяжут граждан республик Центральной Азии, получивших российское гражданство в последние 10 лет, проходить обязательную воинскую службу в России.
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