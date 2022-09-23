Узбекистан и Кыргызстан призвали своих граждан не воевать в Украине

Власти Узбекистана и Кыргызстана предостерегли своих граждан, временно находящихся в России, от участия в боевых действиях на территории иностранных государств. Они призвали трудовых мигрантов не втягиваться в противостояние между Россией и Украиной и не поступать на службу в вооружённые силы ни той, ни другой стороны.

И в Узбекистане, и в Кыргызстане зачисление в армию и другие силовые структуры иностранных государств является уголовным преступлением. Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана напомнило, что согласно статье 154 Уголовного кодекса Республики Узбекистан "призыв на военную службу, в органы безопасности, полиции, органы военной юстиции или иные аналогичные органы иностранных государств наказывается лишением свободы от трёх до пяти лет."

Похожее обращение к соотечественникам опубликовало и посольство Кыргызстана в России: там за аналогичное преступление может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Инициативу светских властей поддержало и Духовное управление мусульман Узбекистана. Оно издало фетву, запрещающую узбекским мусульманам участие в боевых действиях за рубежом. В фетве указано, что мусульманину разрешается брать в руки оружие только для защиты своей родины. "Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев," - ссылаются узбекские духовные власти на книгу "Ас-Сиярул-Кабир" исламского богослова имама Мухаммада.

Законы как России, так и Украины не запрещают иностранным гражданам служить в армиях этих государств на контрактной основе.

20 сентября Госдума России приняла поправки в законодательство об упрощенном получении иностранцами российского гражданства. Теперь граждане других государств могут получить паспорт России в упрощенном порядке, если заключат контракт на службу в российской армии или других воинских формированиях на срок не менее одного года. Получать перед этим вид на жительство не потребуется.

Также член Совета по правам человека России Кирилл Кабанов сообщал, что Совет готовит предложения в Госдуму, которые обяжут граждан республик Центральной Азии, получивших российское гражданство в последние 10 лет, проходить обязательную воинскую службу в России.

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