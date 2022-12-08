Узбекистан отказался от создания газового союза с Россией и Казахстаном

Узбекистан готов подписать коммерческие контракты о поставках газа с Россией, однако вступать в предложенный Москвой газовый союз с Россией и Казахстаном не намерен. Об этом заявил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, передаёт Reuters.

По словам министра, Ташкент "никогда не пойдет на политические условия в обмен на газ". Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но "это будет технический контракт", и "не означает - союз", подчеркнул Мирзамахмудов.



Как отмечает Reuters, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт шести миллионов кубических метров газа в день в Китай. Власти страны ведут переговоры с другими странами (с какими не уточняется) по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. В стране вводится запрет на экспорт сжиженного газа.

Ранее инициативу создания газового союза с Узбекистаном обсуждали президенты России и Казахстана – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Однако, по мнению экспертов, ни Астана, ни Ташкент в нем не заинтересованы из-за угрозы вторичных санкций.

30 ноября, комментируя предложение о создании тройственного газового союза между Москвой, Астаной и Ташкентом, замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подчеркнул, что страна не позволит использовать свою территорию для уклонения от санкций.