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Большинство стран, где работала карта "Мир", прекратили её обслуживание

Шесть из девяти стран, в которых работала российская платежная система "Мир", банки отказались от её поддержки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитики агентства считают сложившуюся ситуацию "крахом" попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции.

Собеседники Bloomberg отметили, что в Банке России были удивлены отказом так называемых дружественных стран от сотрудничества с российской финансовой системой. Сейчас, по данным агентства, Центробанк ищет другую альтернативу.

За последние несколько месяцев операции с "Миром" прекратили полностью или сократили банки в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Турция допускала создание новой совместной платежной системы для российских туристов, но о каких-либо конкретных шагах пока не сообщалось.

После российского вооружённого нападения на Украину многие страны ввели против Москвы жёсткие санкции. Среди прочих они затронули банки. В начале марта свою работу в России прекратили основные платёжные системы Visa и Mastercard.

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