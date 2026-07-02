Уже два миллиона

С начала полномасштабного вторжения потери убитыми и ранеными России и Украины уже превысили два миллиона военных, об этом говорят свежие данные американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Исследователи пришли к выводу, что в первой половине 2026 года соотношение российских потерь к украинским выросло в пять раз по сравнению с прошлыми периодами и дошло до пропорции 8/1.

Россия так активно теряет военных из-за практики так называемых мясных штурмов: российские командиры любой ценой стремятся взять определенный участок украинской территории и зачастую пытаются получить личную финансовую выгоду. Как отмечает антрополог Александра Архипова, многие выжившие, чтобы избежать повторной отправки в штурм, готовы платить деньги.

Как отмечают CSIS, высокие потери в российской армии привели к снижению темпов её наступления. К тому же на стороне Украины преимушество в дроновой войне. В ночь на 2 июля ВСУ ударили по НПЗ в Нижегородской области. ️Этот завод — один из трех НПЗ, которые, по словам эксперта Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, поставляют бензин в столичный регион.

Киев в ночь на 2 июля подвергся массированному российскому удару. В результате погибли 20 человек и около 90 пострадали. И это число может вырасти - продолжается разбор завалов.

О потерях в российской армии и о снижении темпов наступления, говорим с военным экспертом Игалем Левиным.