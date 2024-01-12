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Время Свободы

"Я до мозга костей русский патриот". Президентские амбиции Бориса Надеждина

Информационный дайджест "Время Свободы", 12 января

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Время Свободы - Темы дня 12.01.2024
by Радио Свобода

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Родственники захваченных ХАМАС заложников призывают правительство Израиля не забывать о судьбе их близких;

США и Великобритания нанесли удары по позициям проиранской хуситской группировки в Йемене;

Владимир Зеленский завершил турне по странам Балтии;

Жены мобилизованных российских военнослужащих вновь потребовали возвращения мужей с фронта;

Выступающий против "СВО" кандидат в президенты России Борис Надеждин – о своих политических амбициях;

Республиканцы провели последние перед праймериз дебаты кандидатов в президенты США;

Исполнилось 75 лет японскому писателю Харуки Мураками.

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