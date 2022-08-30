В 20 регионах РФ стоимость набора для школы превышает доход на человека

В двадцати российских регионах, чтобы собрать ребёнка в школу, в среднем придётся потратить больше денег, чем приходится на одного человека в месяц. Об этом говорится в исследовании издания "Важные истории".

Журналисты сравнили среднедушевой доход по региону и стоимость набора школьника – в него, по методике Росстата, входят повседневная и спортивная одежда, обувь и канцтовары.

Выяснилось, что купить всё необходимое к школе сложнее семьям из Республики Тыва – там набор школьника стоит почти 24 тысячи рублей, что в полтора раза больше, чем доход на одного члена семьи в месяц – 15,5 тысячи рублей.

В список субъектов, где набор школьника может оказаться "неподъёмным", входят ещё несколько сибирских регионов, все республики Северного Кавказа, несколько областей Поволжья и центральной России, в том числе Владимирская и Ивановская.

Легче всего собрать ребёнка в школу семьям в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Москве: набор школьника там не превышает трети от среднедушевого дохода в месяц.

В среднем по России на школьников потратят 70% от дохода на одного члена семьи в месяц. Если бы на сборы к школе родителям выделили по десять тысяч рублей из госбюджета, как в 2021 году, то стоимость подготовки к 1 сентября по России упала бы до 55% от среднедушевого дохода и ни в одном регионе не превысила бы 100%, пишут "Важные истории".

Однако в этом году президент России Владимир Путин поручил выплатить по десять тысяч рублей семьям, чьи дети будут учиться в школах в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях Украины.