В 2021 году резко вырос секретный экспорт из РФ в ряд стран НАТО

В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолётов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы. В топ-10 импортёров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российсих товаров из секретных категорий в США вырос с 706 миллионов до 841 миллиона долларов, в Чехию — со 102 до 706 миллионов долларов, в Германию — со 173 до 300 миллионов, в Нидерланды — с 53 до 222 миллионов долларов.

В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия — на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.

На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание «Ведомости». В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.

В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки «Ми» в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.



Основная категория секретного экспорта в США радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория — российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.

В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 миллиардов долларов. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, 20 миллиардов долларов, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное -на экспорт боеприпасов и авиатехники.