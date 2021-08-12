Секретный экспорт России вырос на 61% за счет газа

В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61% по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил 27 млрд долларов, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Газета проанализировала группы товаров, которые таможня скрывает за "секретными кодами" SS, SSSS и т. д., – в зависимости от уровня товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Секретный экспорт вернулся к допандемийным значениям. 20 миллиардов долларов, или 74% от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа. В 2020 году поставки сократились из-за пандемии и теплой зимы. Основными получателями газа в 2021 году стали Германия (4,9 млрд долларов), Турция (2,7 млрд долларов) и Италия (1,8 млрд долларов).

Второе место по объему секретного экспорта у продукции оборонной промышленности, авиа- и судостроения. Их продажи в первом полугодии 2021 года выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял 63,8 млрд долларов.

В 2019 году сопоставимый показатель сократился на до 55,3 млрд долларов. Засекреченный экспорт в 2019 году составил 13% общего экспорта российских товаров (422,8 млрд долларов).

Скрытый оборонный экспорт включает самолеты (код 88), оружие и боеприпасы (код 93). Вместе эти категории набирают 4,6 млрд долларов. Кроме того, в оборонный экспорт входят также танки и БТР (код 8710 – 60 млн долларов) и корабли, военные и гражданские (код 8906 – 78 млн долларов), следует из проанализированной статистики ФТС. Крупнейшими странами-получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия (683 млн долларов), Алжир (603 млн долларов) и Китай (488 млн долларов). У Чехии был самый значительный рост экспорта – почти в 6 раз.

На уровне двух знаков товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (SS) таможня засекречивает только две группы товаров — "Оружие и боеприпасы" и "Летательные аппараты, космические аппараты и их части". В последнюю входит как гражданская, так и военная авиация.

На уровне четырех знаков (SSSS) добавляются отдельные экспортные позиции: военные корабли (в составе группы 89 "Суда, лодки и плавучие конструкции"), танки и другие самоходные бронированные транспортные средства (в группе 87 "Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава") и некоторая продукция из группы 28 ("Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов").

На уровне шести знаков (SSSSSS) в секретный экспорт включается еще и природный газ (субпозиция 271121 товарной позиции 2711 "Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие").

Обычно секретные оборонные поставки растут к концу года и превышают первую половину примерно вдвое. Это соотношение из года в год стабильно, и поэтому общий экспорт в 2021 году можно ожидать на уровне 13,5-14 млрд долларов.

Секретный импорт в первом полугодии 2021 года вырос на 40% — с 4,8 миллиарда до 6,8 миллиарда долларов. В основном в Россию импортировали гражданские самолеты и детали к ним из США, Франции и Канады.

В допандемийном 2019 году в парк российских авиакомпаний приняли 87 самолетов Airbus, Boeing и Bombardier, в 2020 году — 41 самолет, а за январь-июль 2021 года — уже 58.