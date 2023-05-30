В 2022 году гражданство США получило рекордное за 10 лет число россиян

В 2022 году гражданство США получили 10420 россиян. Это рекордное значение за десять лет, пишут "Ведомости".

Эксперты объясняют рост отложенным эффектом прошлых лет: американское гражданство можно получить через пять лет после получения вида на жительства в США (грин-карты).

В 2022 году грин-карту оформили больше 9800 россиян, более четверти из них выиграли вид на жительство в ежегодной лотерее американского госдепартамента. Также гражданам России в прошлом году выдали 97 инвестиционных виз США – в разы больше, чем в предыдущие годы.

Помимо этого, 33,6 тысячи россиян получили туристические визы США, процент отказов составил 26%. Для сравнения: гражданам Таджикистана отказывали в визе в 58% случаев, Узбекистана – в 47%, Казахстана – в 44%, Армении и Кыргызстана – почти в 38%.