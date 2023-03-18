"Жить сегодняшним днем". Психологи о проблемах эмигрантов

Волну эмиграции из России, поднявшуюся после начала войны в Украине, оценивают как крупнейшую с момента распада Советского Союза. За последний год из страны выехали около миллиона граждан.



Вряд ли найдутся люди, которым так уж легко покинуть родной дом и обустроиться на новом месте. На этом пути много трудностей. В самых популярных безвизовых странах, таких как Грузия, Армения и Турция, из-за огромного потока приезжих стало сложно найти квартиру, всюду взлетели цены. Работу там по той же причине найти непросто, а ведь многие, особенно в сентябрьскую волну, уезжали без удаленной работы, денег и четких планов, лишь бы спастись от мобилизации. Но помимо материальных неурядиц новые эмигранты сталкиваются с трудностями иного толка – психологическими.

Почему так трудно бывает человеку на новом месте? Об этом рассказала Радио Свобода психолог, психотерапевт Елена Кузнецова.



Разрыв этих связей – всегда травма

– Когда мы живем в одном месте, там, где и родились, у нас образуется огромное количество связей, целая паутина ниточек, привязывающих нас к этому месту. Человек, который переезжает, даже не осознает, насколько много этих связей. Это не только наши друзья, родственники, близкие, это еще и кассирша в магазине возле дома, и парикмахер, и врач, и какие-то соседи, и люди, гуляющие в вашем дворе с собаками... А на новом месте этих связей нет, остаются только какие-то единичные – с родными и друзьями. Разрыв этих связей – это, безусловно, всегда травма.

Есть и масса других травмирующих обстоятельств. Даже когда вы едете в отпуск, вам нужно какое-то время, чтобы привыкнуть на новом месте. Даже для моей собаки, которую я несколько раз перевозила с места на место, каждый раз переезд в новую квартиру и в новую среду был стрессом. Мы несколько месяцев жили в горах, там пусто, тихо, и мой пес никак не мог привыкнуть к тишине, ходил с прижатыми ушами, учился местным правилам (там собаки охраняют каждая свою территорию). Потом мы переехали в город, где все по-другому, и тут он ходит, поджав хвост, потому что ему надо снова привыкнуть к новой среде, установить новые связи с теми же собаками с нашего двора. И с человеком происходит примерно то же самое.

– Итак, переезд на новое место жительства – это всегда стресс. Как же с ним справляться?



– Сейчас для многих это осложняется еще тем, что люди приехали, скажем, в Грузию, и не знают, на какой срок они тут останутся, здесь они будут или поедут в Турцию, в Европу или еще куда-то. Возникает такое длящееся тревожное расстройство. На мой взгляд, здоровее, когда человек приезжает куда-то и уже знает, что он переехал именно сюда. Это тоже травматично, но не настолько и по-другому: он знает, что он здесь остается, уже свыкается с той действительностью, которая его окружает. И конечно, обязательно надо заново выстроить социальные связи. Люди – существа социальные, нам нужна паутинка многих-многих отношений: со своими, с русскими, с местными, с кем угодно, но нам нужны социальные связи и отношения.

– То есть нужно стараться максимально встроиться в окружающую среду?



– Даже не то что встроиться, я бы сказала, построить среду вокруг себя. Ясно, что в другом месте люди по-другому живут, у них другая культура. Построить собственные отношения, связи, среду вокруг себя и из местных, и из эмигрантов, чтобы среди них были и русскоговорящие.



– Что еще может помочь адаптации?

Нужно построить среду вокруг себя, собственные отношения, связи

– Надо понимать, что это процесс длящийся, но временный, все равно рано или поздно происходит привыкание. По моим ощущениям, а также исходя из особенностей любого кризиса, критичны первые три месяца. Это стадия первичного психологического привыкания (это, кстати, касается любого стресса), потом начинается вторая стадия – до года.

Я сама сейчас прохожу такой же опыт: пару лет назад переехала в Грузию. Так получилось, что у меня была русскоговорящая среда вместе с грузинами, в какой-то момент я осталась одна среди местных: кто-то делал мне ремонт, женщины-грузинки шили занавески. Тут почти все так или иначе говорят по-русски, но все равно это другая ментальность, другие отношения, другие правила социального взаимодействия. Через какое-то время я "поплыла". Регулярно приходил сосед и с порога спрашивал: "Тут живет Лена из Москвы?" И в очередной раз меня как в голову шибануло: кто я? Лена из Москвы? Что я здесь делаю? Откуда я здесь? Как будто потеряла внутреннее ощущение принадлежности... И тогда я срочно собрала своих русских друзей и с удовольствием слушала все, что они говорят: любую чепуху, зато по-русски и с понятными правилами общения. И все – как бальзам на душу!

– Очень важны именно правила взаимодействия, потому что в разных странах они совершенно разные, даже при том, что та же Грузия или Армения – это постсоветское пространство и почти все говорят по-русски.



– Да! Местные жители обижаются на совершенно неожиданные для нас вещи, удивляются, что нас напрягает их непунктуальность. Это невозможно объяснить, пока ты сам с этим не столкнешься, не примешь эти правила, не поймешь, в чем они состоят, не выработаешь реакции на них.

Это процесс длящийся, но временный, все равно рано или поздно происходит привыкание

Вот возил меня один грузинский мужчина на машине на экскурсию. Договорились мы с ним, что как-нибудь еще поедем. И вот он мне звонит, а я в это время работаю по скайпу с клиентом. Ну, я, разумеется, сбрасываю звонок. Так это ж была для него смертельная обида! Он тут же позвонил нашему общему знакомому и полчаса ему гневно рассказывал, как я с ним ужасно обошлась и как только я могла?! Я потом пыталась ему все объяснить, но он все равно не понял и остался в обиде. С нашей точки зрения это неадекватная реакция, а здесь, похоже, не принято сбрасывать звонки.

– Доводилось слышать, что через несколько месяцев, полгода, по-моему, у свежеиспеченных эмигрантов непременно начинается депрессия, что это, в общем-то, даже нормально. Это действительно так?



– Смотря что мы этим называем этим словом и с чем она связана. Нормально – потосковать, повспоминать, попереживать, потому что прерваны определенные отношения, ты попадаешь в стрессовую среду, выстраиваешь какие-то новые отношения. Что тут может помочь? Во-первых, нужно понимать, что это нормально. Во-вторых, хорошо иметь возможность съездить на родину. Вот одна моя клиентка, молодая девочка, эмигрировала в Америку и три года не могла вернуться по всяким обстоятельствам, ужасно тосковала. Через три года она прилетела в Шереметьево, чуть ли не целовала асфальт. Всех друзей обегала, все свои социальные связи оживила, невозможная эйфория у нее была. Потом она приехала еще через полгода, а потом уже и не захотела больше приезжать. То есть если прямо совсем тоска-тоска – полетите, поцелуйте асфальт, обнимите родных и близких. Если такой возможности нет, тогда, конечно, уже гораздо сложнее.



– Нынешняя волна эмиграции (или релокации, как ее еще называют) все-таки от классической эмиграции отличается довольно сильно, и именно тем, что многие периодически ездят домой и почти все рассчитывают вернуться в Россию, когда там изменится ситуация. С одной стороны, это как лучик надежды, с другой стороны: а вдруг это ложная иллюзия? Плюс постоянная турбулентность, изменения ситуации создают довольно тяжелую ситуацию именно за счет неопределенности.

Если прямо совсем тоска-тоска – полетите, поцелуйте асфальт, обнимите родных и близких

– Да, это всегда тяжело. Неопределенность – это то, с чем мы сталкиваемся всю жизнь, а в такой ситуации она уже в десятикратном размере. Тут многое зависит от помехоустойчивости психики. Это, вообще говоря, цель психотерапии – сделать психику помехоустойчивой. Это не значит, что мы не будем страдать. Это значит, что мы будем переживать неопределенность, не впадая ни в депрессию, ни в тяжелые тревожные состояния. Да, ситуация неопределенная, и она может длиться долго. Не надо заглядывать так уж сильно вперед. Мы, конечно, должны понимать ситуацию и процессы, которые происходят, но мы живем в сегодняшнем дне, и в сегодняшнем дне я делаю вот это. Это не отрицание, не вытеснение: я понимаю все, что происходит, где я нахожусь, я понимаю, что, например, мои близкие там, а я здесь, но я могу решать задачи сегодняшнего дня и делаю то, что нужно сегодня.

– А в чем польза эмиграции? Вот, скажем, писатель Николай Кононов сказал в интервью Радио Свобода, что "эмиграция – способ прожить еще одну жизнь". Ну, и это же в любом случае расширение сознания?



– Иногда принудительное. И если это воспринимается как принудительное расширение сознания, то как раз и застрянешь в этой злости, ничего нового не начнешь. А если ты принимаешь такое движение судьбы, тогда да, тут есть польза. Плюсы эмиграции – новые отношения, связи. Я столкнулась с тем, что в Грузии, например, гораздо более человеческое отношение к приезжим, чем в России, тут нет имперского национализма, что очень приятно.



– И этому можно учиться! Мы понимаем, что может быть и по-другому, в чем-то лучше. А что-то наоборот: многие эмигранты вспоминают, как много было хорошего дома, хоть в плане человеческих отношений, хоть в плане каких-то удобств жизнеустройства.

Цель психотерапии – сделать психику помехоустойчивой

– Конечно. Но важнее всего все равно люди и отношения с ними. И самому надо быть доброжелательным человеком, уважительно относиться к местным правилам и традициям.



– Приходилось наблюдать (и не только сейчас, намного раньше, скажем, в США или в Европе), как люди, которые решили навсегда порвать с Россией, страшно ее костерят, говорят, что там абсолютно всё плохо, от политики до климата, а будет только еще хуже. При этом самое забавное, что говорят, думают и пишут они исключительно о России – такая своего рода зацикленность на ней. Что это за психологический феномен?



– Таким образом они оправдывают свое решение уехать, доказывают сами себе и окружающим, что их решение верное: вон как там всё плохо, правильно я сделал, что уехал. Но это лежит на поверхности. А если копнуть немного глубже, то, мне кажется, там в основе какое-то тревожное расстройство: они тревожатся, так ли уж правильно поступили, и именно поэтому им надо постоянно доказывать себе, что здесь лучше, чем там.

– То есть, получается, они в этом не так уж уверены?



– Ты живешь в чужой стране, тебе надо привыкать к ней, а ты говоришь не о том, что тебе здесь делать, а о том, как ТАМ плохо. Это как не случившаяся сепарация с родителями: она не произошла вовремя, и я продолжаю их любить, но в то же время злиться на них (или слушаться их). И здесь эта сепарация с родиной на самом деле не произошла. Ведь если бы она произошла, человек бы вообще об этом не говорил. Он бы говорил, если он в Испании – об Испании, если в Армении – об Армении, и так далее.

Ты не можешь что-то изменить внутри себя, просто сменив картинку, климат или политический режим

Мне вот еще о чем хочется сказать. Эта история называется "свой невроз возьму с собой". Большинство из нас – невротики. Есть невротики, есть психотики. Невротики – это люди с обратимым расстройством, его можно вылечить психотерапией. Психоз – это органическое расстройство, которое надо лечить таблетками. При смене обстановки, даже в отпуске невроз обычно отпускает – на некоторое время. Но не зря же говорят: одно дело – туризм, другое – эмиграция (анекдот еще такой был: "ты туризм с эмиграцией не путай"). Потому что в эмиграции ты находишься дольше, чем две-три недели, и после этого твой невроз тебя догонит обязательно, куда бы ты ни уехал.



А поскольку эмиграция – это стресс, то он догоняет в еще более тяжелой форме. У меня была клиентка. Она из России, давным-давно уехала в Нью-Йорк, поменяла профессию, хорошо зарабатывала, купила там квартиру. Но там тоже невроз ее догнал, она не смогла работать. И тогда она уехала в Южную Америку. Когда мы с ней общались, она жила в каком-то однокомнатном домике в джунглях, вокруг орали обезьяны. Она трудоголик, и там она, так же как и в Нью-Йорке, работала по 12 часов в день и, приходя на онлайн-сессию со мной, вытирала пот, потому что до этого весь день давила какие-то масла у себя в подвале. Все время беспокоилась за свою собачку, которую могли утащить обезьяны, время от времени кидалась за ней, возвращалась, утирала пот. Мой невроз везде со мной…

– Она уехала в джунгли, так как думала, что там ей будет лучше, она избавится от каких-то внутренних проблем?



– Она решила еще раз сменить профессию и место жительства. Но смена картинки вокруг тебя не влияет на твой невроз, на твои установки и психологическую структуру. Ты не можешь что-то изменить внутри себя, просто сменив картинку, климат или политический режим. Если ты не разобрался со своими проблемами, тебе все равно тебе придется их решать и на новом месте. Так что не стоит питать иллюзий. Перемена места не решает внутренних проблем, – полагает Елена Кузнецова.

Если ты не разобрался со своими проблемами, тебе все равно тебе придется их решать и на новом месте

Белорусский психолог Лилия Ахремчик уже два года живет вне родины. Спасаясь от преследований режима Александра Лукашенко, она вместе семьей уехала сначала в Украину, затем, через полгода, в Грузию, так что психологические проблемы эмиграции знакомы ей в том числе и по собственному опыту.



– Практически все люди сталкиваются с одними и теми же этапами эмиграции, – рассказывает Лилия Ахремчик. Поначалу, когда ты переезжаешь, особенно вынужденно, кажется, что ты наконец-то в безопасности, у тебя эйфория от этого. Второй момент: удовольствие, радость от нового места, от того, что здесь все по-другому. Мы сейчас живем у моря, этот южный город сильно отличается от наших серых городов. Другой мир, другое устройство, другие люди, ты узнаешь их. В этом много интереса, любопытства, эйфории от природы, от новых мест. Это длится примерно полгода.

Потом идет неприятный этап, когда ты начинаешь сравнивать

нынешнюю жизнь с тем, что ты потерял, и обычно сравнение

получается не в пользу нового места. Начинается этап агрессии.

Оказывается, что все тут не так, что люди иначе строят

коммуникации между собой, что-то можно говорить, что-то нельзя, как-то можно одеваться, а как-то – нет. В соцсетях можно прочитать много негативных отзывов о новой стране от уехавших. Спустя какое-то время начинается этап депрессии. Он может быть затяжным, до года, но некоторые говорят, что он может длиться и пять лет. Это такое падение вниз, человек не может себя найти, обрести опору.



Так, например, кто-то в новой стране замечает мусор и беспорядок. Я из Беларуси, а там, как говорят, "чистенько", но эти чистые улицы у нас сейчас – своего рода триггер. Иметь чистые улицы в концлагере – так себе достижение. Там мегапорядок (в концлагере не может быть беспорядка), а здесь как будто ощущение хаоса: это, конечно, раздражает. Часть айтишников, которые релоцировались после начала войны не по политическим мотивам, возвращались назад: не прижились, не зашло. А кто-то вынужден остаться, не может вернуться, хотя очень хочется.

В Беларуси "чистенько", но иметь чистые улицы в концлагере – так себе достижение

В сети много видеороликов, где люди, в том числе украинцы, убежавшие от войны, рассказывают, что все хорошо, безопасно, ракеты не летают, можно жить, визы дают, а человек при этом сидит и плачет – все не так. И парикмахерские не такие, и ногти делают не так, и магазины ночью закрыты. Люди привыкли, что есть круглосуточные магазины, а тут они до шести, в каком-нибудь немецком городке в выходные вообще не работают магазины и рестораны. Наш мозг так устроен, что мы привыкаем к определенному укладу жизни. У нас устоявшиеся нейронные связи, мы в жизни ходим одними и теми же дорогами, а значит, и в голове у нас такие же привычные тропинки из этих нейронных цепочек. А тут все новое, и этого нового слишком много.



С одной стороны, это полезно для мозга, потому что у тебя

активизируются сразу тысячи, миллионы новых нейронных клеток. С другой стороны, это вводит тебя в стресс. Это неизбежная часть эмиграции. Стресс может быть затяжным, может стать дистрессом, а дистресс – перейти в депрессию. Адаптация проходит плохо, если ты не прилагаешь усилий для того, чтобы начать хорошо себя чувствовать на новом месте. Человек, который эмигрирует, сталкивается с "социальной смертью" – это когда ты полностью теряешь окружение, у тебя вообще нет ни клиентов, ни коллег, ни друзей, у тебя происходит абсолютное обнуление социальных связей, ты как в вакууме. Если человек в этой ситуации не предпринимает никаких усилий, то он чувствует одиночество в крайней степени.

Это еще один негативный момент эмиграции – одиночество.

Поэтому лучше эмигрировать с семьей: хотя бы есть с кем

поговорить, что-то обсудить. Однако очень часто семьи, которые эмигрировали, распадаются. Стресс часто вызывает агрессию, а никого другого рядом нет, чтобы эту агрессию отреагировать: нет никаких "с подружкой посидеть, потрындеть за бокальчиком", а обратиться к психологу, проговорить свои эмоции не особо принято. И получается, что "сливной бачок" – это твой партнер по браку, именно ему достается максимум негатива, причем с обеих сторон, один на другого его выливает. Поэтому мало браков выдерживает эмиграцию.



Но если удается все это пережить, переварить и справиться с этими негативными моментами, то обычно после двух лет начинается адаптация. Человек принимает новый уклад, соглашается с ним, он уже, как рыба в воде, начинает плавать в новой среде и может нормально, спокойно жить и работать, обзаводится друзьями, какими-то секциями по интересам.

Очень часто семьи, которые эмигрировали, распадаются

Я по себе могу сказать, что для меня является опорой. У меня есть любимый коворкинг, я хожу попеть в караоке, у меня проходят очные сессии с русскоязычными клиентами. У меня тут одна маникюрщица, один парикмахер, я хожу в одно и то же место, и все это дает мне ощущение стабильности. Есть белорусскоязычный клуб, и когда мне надо подкрепиться духом, как-то наполниться, я хожу туда, мы там разговариваем по-белорусски, обсуждаем разные темы. Я хожу на выступления наших белорусскоязычных комиков, стендаперов, когда они приезжают. В этом году мы с сыном с удовольствием сходили в местный арт-центр на танцевальную постановку. Это было такое напоминание о мирной жизни, которой мы жили раньше.

– И на новом месте можно при желании начать новую жизнь,

которая, может быть, будет даже лучше прежней?



– Такое "обнуление" может быть полезно. Кто-то уезжает от

плохого коллектива, например, а на новом месте может выучить язык и найти работу, где его вообще не знают, нет никакого шлейфа плохой репутации. Некоторые здесь более удачно заново начинают бизнес, потерянный на родине. Скажем, у меня есть один знакомый, который в Москве занимался отелями, был успешен, но там очень высокая конкуренция. Он уехал по политическим мотивам и в новой стране делает то же самое, но там он один из пятерки-десятки людей с таким уровнем капитала, и все у него складывается отлично.

Сейчас, конечно, тревожности добавляет постоянная неопределенность, невозможно до конца расслабиться, все время немножко начеку. Но жизнь в условиях неопределенности – это вообще примета нашего времени, и, наверное, нам в принципе надо настраиваться на это, принять это как данность: жизнь в неопределенности – это сейчас естественная жизнь. Не стоит настраиваться на то, что ты проживешь всю жизнь в одном доме. Да, допустим, сейчас я строю дом, но этот дом, может быть, не навсегда – изначально давать себе такую установку, тогда вы будете уже готовы к этому.

Жизнь в условиях неопределенности – это вообще примета нашего времени

– Как же "сохранить устойчивость в неустойчивом мире"? Так назывался один из ваших постов в фейсбуке, написанный по поводу землетрясения в Турции, отголоски которого докатились и до Грузии.



– Кого-то очень укрепляет стабильность и периодичность занятий спортом, кого-то – духовный рост. Возможно, мы вообще переходим в какую-то новую эру, где материальное отходит на второй план, где все опоры внутри самого человека. Раньше была опора: вот, надо соорудить домик и за него держаться. А сейчас, видя, как ракеты в один момент разносят эти домики в хлам, ты понимаешь: это не то, на что можно опираться.



Можно опираться только на то, что ты уцелеешь, будешь жить. Уверенность в том, что ты сама со всем справишься, – это и есть самая надёжная опора. Внутри тебя есть стержень, есть силы, на которые ты можешь опираться. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы стать для самого себя "системообразующим предприятием". Я – тот, вокруг кого начинает крутиться его мир, я – та, которая создает вокруг себя круг друзей, проявляет в своей жизни мужчину, отношения, может придумать, где жить, как жить, в своем жилье или в съемном. Центр находится в самом человеке. Это вера в себя: что бы ни произошло, я все равно создам вокруг себя свою Вселенную.

– Но нередко люди действительно впадают в тяжелую депрессию, теряют почву под ногами. Они не могут стать самодостаточной системой, просто потому, что им очень плохо, страшно, непонятно, что будет завтра: на родину нельзя, там посадят, а из новой страны могут и выгнать.



– Удивительно, что люди, пребывая в таких сложных переживаниях, не идут к психологам. У меня нет другого рецепта, кроме как обращаться к специалистам в случае депрессии. Особенность такого проваливания в бессилие – человек находится внутри себя, ходит мыслями по одному кругу, все время думает об одном и том же: как плохо, как все не так. Тут обязательно нужен кто-то, кто выведет его из этого круга, подскажет: посмотри по сторонам.

Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы стать для самого себя "системообразующим предприятием"

Человек, замкнутый в себе, действительно попадает в безысходность и бессилие. Нужно выходить в мир, обращаться за помощью. Тут могут помочь те же соцсети, какой-то элементарный пост: "Ребята, мне плохо, я загибаюсь. Не надо советов, пожалуйста, просто поддержите". И тут же найдется кто-то: а кем ты работаешь, а где ты, давай подскажу, помогу… Мы недооцениваем отзывчивость людей, думаем, что мы никому в этом мире не нужны, не интересны, но это не так. Ну, а если есть действительно серьезные симптомы депрессии, то стоит идти к специалисту и помогать себе антидепрессантами, вместо того чтобы терпеть и мучиться. Клиническая депрессия – это заболевание, и не надо ее стыдиться, надо ею заниматься.

– Когда людей выдавили из родной страны определенные силы,

люди и режимы, их нередко накрывает злоба, ненависть, агрессия по отношению к этим силам. Что делать с этими чувствами? Они ведь могут быть разрушительными.



– Разрешать себе эту агрессию. Если вы настолько отважны, что

можете ее опубличить, можно и это делать, открыто говорить, что вы думаете о происходящем. Если же в публичное пространство выходить страшно, то хотя бы дома ходить и ругаться, но обязательно вслух. Не нужно это подавлять, у вас нормальная злость: вы не хотели уезжать, вас вынудили, вся ваша жизнь разрушена. Конечно, вы можете злиться, испытывать ненависть в крайней степени. Быть "хорошим" молчаливым человеком – зачем, кому это надо?



Разрушает не ненависть, не обида, не злость, разрушают чувства, которые ты оставляешь при себе. Если ты эту ненависть никак не проявишь, то ты ее никак и не проживешь, даже не отреагируешь, не выскажешься, – и вот у тебя уже сердце заболело, дыхание перехватило, ты уже не можешь говорить. Это плохо, это приведет к психосоматике.

Разрушает не обида, не ненависть – это нормальные реакции на негативный стимул. Ты злишься – и это нормально. Ненормально, если ты начинаешь себе говорить: ну, что я могу сделать, на что я могу повлиять, это ничего не изменит… Если ты давишь в себе эту агрессию, то, скорее всего, у тебя разовьется какое-то заболевание. Я сама иногда пишу пост: "Конченные ублюдки, чтоб вы все сдохли!" и так далее, – а потом стираю это: все равно фейсбук не пропустит, забанит. Я считаю, что это отличное проживание эмоций через вербализацию. Терапевтично!

Разрушает не ненависть, не обида, не злость, а чувства, которые ты оставляешь при себе

– Многие хотят вернуться домой. Есть надежда, что все это

кончится, но пока непохоже на то. Иллюзии тоже опасная вещь, особенно порушенные. И в пессимизм впадать опасно. Как тут соблюдать "золотую середину"?



– Я верю в победу, но не жду, что это произойдет завтра. Я за то,

чтобы жить сейчас, сегодняшним днем и проживать его не в

ожидании. Учить язык той страны, где вы оказались, обучаться

пению, танцам, еще чему-то, то есть делать все, что бы вы делали, если бы жили дома. Жить так, как ты хочешь жить, проявлять свои способности, реализовывать мечты. Не сидеть все время в новостях, не ждать, когда все кончится, а, например, записать свои мечты, не привязанные к местности. Вот у меня в этом списке уже стоят некоторые галочки, я это сделала: например, шампанское на колесе обозрения, встреча рассвета в горах, пробный урок пения, массаж. В ближайших планах конная прогулка.

Есть много разных интересных штук, которые хотелось бы попробовать в жизни. Я для себя решила, что жизнь мы не пропускаем: ни я, ни моя семья. Вчера вот отметили день рождения сына, десять лет, и не просто: на тебе тортик, скромненько, мы ведь беженцы… Нет, культурная программа, мероприятия, шарики – все у него было, как если бы он находился дома. Это важно, ведь его жизнь тоже проходит, и она должна быть полноценной. И для себя я реализую все, чего хотела бы. Но при этом продолжаю верить, что все изменится.