В 2022 году Россия заняла второе место по числу полученных шенгенских виз

По итогам 2022 года Россия заняла второе место по количеству полученных шенгенских виз, уступив только Турции.

В год полномасштабного российского вторжения в Украину россияне подали более 687 тысяч заявок на шенгенскую визу – на 150 тысяч больше, чем в 2021 году. Одобрены из них были 90%, таким образом россияне получили более 618 тысяч шенгенских виз.

Больше всего виз россиянам выдала Испания – больше 158 тысяч, доля отказов составила 4,5%. Много шенгенских виз россияне получили в финских, итальянских и греческих консульствах. В сентябре 2022 года Финляндия запретила въезд российским туристам, в июле 2023 года российские власти объявили о закрытии финского консульства в Санкт-Петербурге.

При этом наименьший процент отказов россиянам в визе зафиксирован у Польши – 0,75%, Латвии – 0,8%, Нидерландов – 1,1% и Литвы – 2,3%. Сейчас все эти страны приостановили выдачу виз россиянам.