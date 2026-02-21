В Абхазии оппозиционер доставлен в больницу с огнестрельным ранением

В Центральную республиканскую больницу Сухуми в субботу с огнестрельным ранением был доставлен абхазский оппозиционный политик Эшсоу Какалия.

Подробности ранения пока не приводятся. По данным МВД самопровозглашенной республики, обстоятельства произошедшего выясняются; сотрудники управления внутренних дел Сухуми подняты по тревоге, объявлен план-перехват. Также отмечается, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Эшсоу Какалия, как отмечает Эхо Кавказа, бывший заместитель генпрокурора Абхазии, один из лидеров оппозиционной общественной организации "Аидгылара" (Едигение). В последние месяцы он активно критиковал действующую власть, в том числе требовал отставки главы администрации президента Беслана Эшба, обвиняя окружение президента в коррупции и чрезмерной зависимости от Москвы.

По информации оппозиционных источников, произошедшее квалифицируется как покушение на жизнь политика. Какалия получил огнестрельные ранения и многочисленные травмы головы. Было принято решение об операционном вмешательстве.