В Абу-Даби проходит первый раунд переговоров России, Украины и США

В Абу-Даби проходит первая трехсторонняя встреча делегаций России, Украины и США. Перед началом переговоров с главами делегаций встретился президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян.

По данным ТАСС, первый раунд переговоров пройдет в "максимально закрытом режиме", присутствие прессы не предусмотрено. "По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим", – заявил собеседник агентства. Всего переговоры будут проходить два дня.

Российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавляет начальник главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса является ключевым и его будут обсуждать 23 января на встрече в Абу-Даби.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам встречи со спецпосланниками президента США Дональда Трампа в Кремле вечером в четверг заявил, что "без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит", и заявил, что в этом случае Россия продолжит войну.

Ранее сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже в августе прошлого года Владимир Путин согласился на заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, но потребовал передачи под российский контроль всей территории Донецкой области. В Киеве это отвергли. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом в пятницу отказался уточнить, что имеется в виду под "формулой Анкориджа".