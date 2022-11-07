Чиновник из администрации Путина написал про "образ будущего России"

Начальник управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета – подразделения администрации президента – Александр Харичев с соавторами написал статью об образе будущего России.

В статье анализируются результаты групповых дискуссий, в которых с марта по май 2022 года участвовали студенты МГУ и ВШЭ, а также преподаватели–участники конференции в аннексированном Севастополе – всего 70 человек.

Харичев и его соавторы, в числе которых декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов и сотрудник "Росатома" Андрей Полосин, пришли к выводу, что образ будущей России в ходе обсуждений определялся через "гармоничное сосуществование, мессианство, неопределённость, постоянное ожидание чуда, ориентацию на образы прошлого". По итогам дискуссий авторы статьи сформировали несколько концепций будущей России. Среди них:

Российское будущее – это второй том "Мёртвых душ", сожжённый его автором Николаем Гоголем.

Государство – Жар-птица. Символ Жар-птицы соавторы статьи интерпретировали как "некий предвестник экономической стабильности и искоренения коррупции".

Россия – "страна-пророк": "после выполнения предназначения Россия и россияне попадут в лучший мир, потому что спасли его".

Россия как мировой страж, "страж добра". В описании этого образа приводится цитата, по всей видимости, участника дискуссии: "У нас нет уже никакой экономической мощи, нет компетенций для того, чтобы спасать других, но у нас есть сила убеждать, есть способность генерировать идеи".

Человек в "России будущего" среди прочего "горд за свою страну, влиятелен и востребован, материально обеспечен", а также как специалист полезен сообществу, к которому принадлежит, и достигает успеха в личностной самореализации, пишут авторы статьи.

По сведениям источников "Медузы", Харичев и Полосин курируют разработку нового предмета в вузах – некой "идеологической дисциплины", аналогичной научному коммунизму, который изучали в университетах в советское время.