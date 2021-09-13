В аэропорту Домодедово собака пропала из багажного отделения

В московском аэропорту Домодедово пропала собака, которую пассажирка рейса S7 – Екатерина Безрученко – сдала в багажное отделение самолёта. Животное не могут найти с 10 сентября, написала она в своём инстаграме.
Безрученко летела с мужем и дочерью рейсом авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь. За три часа до отправления пассажирка сдала собаку по кличке Ева в багаж в специальной переноске. По прилёту семье сообщили, что питомец так и не попал на борт. Представители авиакомпании утверждают, что собака вскрыла переноску и сбежала.
По словам Безрученко, переноску ей не возвращают, а поиски собаки начались лишь спустя сутки – после того, как она обратилась в полицию. Хозяйка не верит, что собака самостоятельно вскрыла переноску и утверждает, что клетка была надежно закрыта.
Сейчас Еву ищут сотрудники Домодедово, кинологи и волонтёры. S7 предложила вознаграждение тому, что найдет питомца.
- В январе 2020 года две кошки погибли от обморожения на рейсе "Аэрофлота" Москва - Нью-Йорк. Они летели в багажном отделении. Переноски были сильно повреждены.
- Травмы во время полёта в багажном отделении на рейсе "Аэрофлота" также получила собака москвички Кристины Ильичевой. В своём инстаграме девушка показала фотографии переноски, которая была в крови и в грязи. Хозяева пожаловались в полицию, но прокуратура нарушений при перевозке животных не нашла.
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