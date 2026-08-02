В аэропорту Энтеббе открыли памятник Йонатану Нетаньяху

В Уганде на территории старого терминала аэропорта Энтеббе открыли памятник подполковнику Йонатану (Йони) Нетаньяху – командиру элитного подразделения Генштаба Армии обороны Израиля "Сайерет Маткаль", погибшему во время операции по освобождению заложников в июле 1976 года.

Церемонию возглавил командующий вооруженными силами Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба. По его словам, мемориал символизирует память, примирение и развитие отношений между Угандой и Израилем.

Кайнеругаба также почтил память четырех погибших заложников – Жан-Жака Маймони, Паско Коэна, Иды Борохович и Доры Блох, которую убили сотрудники службы безопасности режима Иди Амина. Генерал отметил, что угандийские военные, погибшие во время операции, выполняли приказы тогдашнего режима, который, по его словам, "не представлял народ Уганды".

27 июня 1976 года боевики Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и немецкой леворадикальной организации "Революционные ячейки" захватили самолет Air France, следовавший рейсом Тель-Авив – Афины – Париж. По согласованию с президентом Уганды лайнер был направлен в аэропорт Энтеббе, где террористы удерживали заложников, требуя освобождения палестинских заключённых.

В ночь на 4 июля подразделения израильского спецназа преодолели около четырех тысяч километров и менее чем за час освободили 102 заложника. Во время операции "Энтеббе" в аэропорту погибли трое заложников. Четвёртую жертву – Дору Блох – сначала госпитализировали из-за приступа удушья, а затем убили.

Единственной потерей среди израильских военнослужащих стал командир штурмовой группы Йонатан Нетаньяху. Позднее операция получила название "Йонатан" в его честь и считается одной из самых известных операций по освобождению заложников в современной истории.

Йонатан Нетаньяху, старший брат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, родился в 1946 году, участвовал в Шестидневной войне, войне Судного дня и ряде операций израильского спецназа. Похоронен на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.