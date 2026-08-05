В аэропорту Лейпцига обнаружен дрон со взрывчаткой

Предмет, похожий на модифицированный дрон, был обнаружен в ночь на среду, 5 августа, в аэропорту Лейпциг-Халле в Германии. Сотрудники аэропорта нашли его рядом с украинским транспортным самолётом Ан-124. По отчётам полиции, к беспилотнику была прикреплена "неизвестная масса", возможно, взрывчатка, и детонатор. Работа аэропорта была временно приостановлена.

Также в полицейском отчёте указано, что ещё один грузовой самолёт, который должен был приземлиться в Лейпциге, но из-за закрытия аэропорта взял курс на Ганновер, на высоте нескольких сотен метров столкнулся с "другим объектом". После посадки в Ганновере были зафиксированы незначительные повреждения передней части фюзеляжа.

Согласно служебной записке, полиция классифицирует инцидент как возможное нарушение государственной безопасности.

Лейпцигский аэропорт играет важную роль в транспортировке оружия, в том числе для поддержки воюющей Украины. В 2024 году в логистическом центре почтовой компании DHL на территории аэропорта взорвалась посылка, направлявшаяся в Великобританию. Такие же посылки взорвались в Великобритании и в Польше. Расследование пришло к выводу, что это была операция, подготовленная российскими спецслужбами. Сейчас в Литве идёт суд над пятью предполагаемыми участниками диверсионной сети, причастными к инциденту с посылкой.

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года в Германии участились случаи обнаружения БПЛА. Только в первом полугодии 2026 года Немецкая служба аэронавигации (DFS) зафиксировала 145 сбоев в работе германских аэропортов из-за несакционированных полётов беспилотников. Операторов этих дронов в большинстве случаев не удаётся установить.