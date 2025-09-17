Ссылки для упрощенного доступа

Власти Литвы предъявили 15 обвинений по делам о посылках со взрывчаткой

Автомобиль компании DHL
Автомобиль компании DHL

Власти Литвы в среду заявили, что предъявили обвинения в терроризме 15 людям - по делам об отправке посылок со взрывчаткой в Германию, Польшу и Великобританию в прошлом году. Об этом сообщает AFP.

По данным прокуратуры Литвы, подозреваемые использовали службы доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса четыре посылки со взрывчатым веществом, замаскированным под косметические товары, в разные страны Европы.

Взрывы произошли в трёх местах — в аэропорту Лейпцига, в грузовике в Польше и на складе в Великобритании, четвёртое взрывное устройство не сработало. Среди обвиняемых есть граждане России, Литвы, Латвии, Эстонии и Украины, однако пока не уточняется, сколько из них находятся под стражей.

В официальном заявлении отмечается, что преступления "были организованы и координированы гражданами Российской Федерации, связанными с её военной разведкой".

