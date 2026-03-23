В аэропорту Нью-Йорка лайнер столкнулся с пожарным автомобилем

В аэропорту Ла Гуардиа в Нью-Йорке пассажирский лайнер авиакомпании Air Canada в ночь на 23 марта столкнулся с автомобилем наземных служб аэропорта. CNN со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о гибели двух пилотов самолёта, ранее сообщалось о том, что они получили тяжёлые ранения. Пострадали два человека, находившиеся в машине.

Столкновение произошло на взлётно-посадочной полосе. Совершивший посадку самолёт CRJ 900, выполнявший рейс из Монреаля, столкнулся с пожарным автомобилем, который ранее приехал по вызову экипажа другого самолёта, прервавшего взлёт из-за запаха гари в салоне. CBS сообщает, что диспетчеры в последний момент пытались остановить пожарную машину, но не успели.

Самолёт канадской авиакомпании получил серьёзные повреждения. На борту были, по предварительным сообщениям, 72 пассажира и 4 члена экипажа, среди пассажиров погибших нет.

Аэропорт Ла Гуардиа - второй по размерам трафика аэропорт Нью-Йорка - был временно закрыт, ведётся расследование.

В работе многих аэропортов США сейчас наблюдаются затруднения и сбои из-за частичного шатдауна - Конгресс пока не выделил средства на финансирование министерства внутренней безопасности, что отразилось в том числе на выплатах сотрудникам службы транспортной безопасности.