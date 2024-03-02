В аэропорту Пулково объявляли план "Ковёр", у Петербурга работало ПВО

Вечером в субботу петербургский аэропорт Пулково был примерно на час закрыт на приём и вылет самолётов - в нём "для обеспечения безопасности полетов гражданских судов" вводился так называемый план "Ковёр". Над Финским заливом, по сообщениям российских властей, был сбит беспилотник.

Как пишет "Фонтанка", жители города Ломоносов (входит в состав Санкт-Петербурга) массово жаловались вечером в субботу в местных пабликах на сильный грохот и взрывы в районе порта Бронка. Один из жителей написал, что "ракета какая то разлетелась на 5 кусков". В посёлках Дубочки и Лебяжье, расположенных недалеко от Финского залива, по словам очевидцев, "тряхнуло дома и зазвенели стекла". Сообщалось также о зареве в небе.

Впоследствии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в телеграме, что над Финским заливом средствами ПВО были сбиты "воздушные цели" и опубликовал видео уничтожения некоего объекта в небе, которое впоследствии заменил на скриншот. Как отмечает "База", видео было без блюра и на нем было четко видно траекторию полета противоракеты и местность.

Минобороны России впоследствии сообщило, что средства ПВО "уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области". Не сообщается, нанесён ли какой-то ущерб объектам на земле.

В ночь на субботу предположительно вследствии падения беспилотника произошёл взрыв в жилом доме на севере Петербурга. О "происшествии" сообщил и губернатор Петербурга Александр Беглов. "Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы", – написал Беглов. Причину "происшествия" он не уточнил.

По данным городского комитета здравоохранения, шесть человек обратились за медицинской помощью, одну женщину госпитализировали.

По версии телеграм-каналов, целью беспилотника могла быть нефтебаза "Ручьи", расположенная неподалёку.

Российские власти на данный момент прямо не обвинили Украину в попытках атаки на объекты в Петербурге. Ранее ряд объектов в городе и его окрестностях уже подвергались ударам беспилотников, в ряде случаев, как сообщается, они были сбиты. Жертв не было. Украинские военные официально не комментируют сообщения о предполагаемых ударах беспилотников по объектам на территории России, однако источники в украинских силовых структурах подтверждают, что такие удары имеют место.