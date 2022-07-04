Полиция убрала стихийный мемориал памяти учёного Дмитрия Колкера

Полиция в новосибирском Академгородке ликвидировала стихийный мемориал памяти ученого Дмитрия Колкера, который умер 3 июля в московском следственном изоляторе "Лефортово" через три дня после ареста по делу о госизмене.

Мемориал организовали 3 июля около памятника академику Валентину Коптюгу. Помимо цветов, там же появилась фотография 75-летнего ученого из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Его, как и Дмитрия Колкера, обвинили в госизмене и отправили в СИЗО "Лефортово". Жители Академгородка потребовали освобождения Маслова.

Как пишет канал "Ненаучный городок", к вечеру табличку с фотографиями ученых убрали с памятника, а рядом поставили наряд полиции.

Дмитрий Колкер работал завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета. Ранее у него была диагностирована последняя стадия рака поджелудочной железы. По решению суда 30 июня ученого увезли в московское СИЗО прямо из частной клиники в Новосибирске. Колкера подозревают в том, что он якобы "предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну". В КНР он читал лекции студентам. Дело расследуется центральным аппаратом ФСБ России. В квартире семьи прошли обыски, в ходе которых была изъята техника. 3 июля родственникам Колкера прислали телеграмму о том, что он умер.

Сын Колкера - опубликовал фотографию телеграммы о смерти отца. "ФСБ убила моего отца", - написал Максим Колкер.

2 июля по этому же делу был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов.

За последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук уголовное преследование инициировали в отношении 12 сотрудников. По данным "Новой газеты", в России за последние 20 лет преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых: их обвиняли в "шпионаже и измене Родине". При этом с 1999 года по указанным статьям не было вынесено ни одного оправдательного приговора, максимум – дело прекращали на стадии предварительного следствия.