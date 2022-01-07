В Алма-Ате продолжаются грабежи, началась нехватка продуктов

Ситуация в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, где на фоне массовых протестов несколько дней назад начались беспорядки и погромы с применением оружия, продолжает оставаться напряжённой. В центре, по сообщениям очевидцев, которые цитируют СМИ, продолжается стрельба.
В городе закрыты дороги, ведущие к Площади Республики, ставшей в последние дни центром столкновений. Корреспонденты Радио Азаттык - Казахской службы Радио Свобода - видели в районе площади тела по меньшей мере трёх человек, а также следы от пуль.
Как сообщают корреспонденты, продолжается разграбление супермаркета Magnum, расположенного в торговом центре Aport на окраине города. Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает.
По сообщениям корреспондентов, на заправках и перед банкоматами большие очереди. Некоторые жители рассказывали, что у них закончились наличные и если ситуация сохранится еще несколько дней, люди начнут голодать. В магазинах не хватает хлеба. Общественный транспорт в городе не действует. Аэропорт также закрыт для гражданских лиц. Сообщалось, что его сейчас контролируют казахстанские и российские военные.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что в ходе спецоперации в стране были убиты 26 человек, которые, как утверждается, были вооружены. Около 4-х тысяч были задержаны. Власти сообщили о гибели 18 сотрудников силовых ведомств.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации 7 января заявил, что Алма-Ату "атаковали 20 тысяч боевиков", в том числе якобы подготовленных за рубежом, и добавил, что приказал "стрелять по террористам без предупреждения". Кроме того, Токаев возложил ответственность за хаос и мародерство, охватившие крупнейший город страны, на "так называемые свободные средства массовой информации и зарубежных деятелей", которых обвинил в "подстрекательстве".
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против внезапного двукратного повышения цены на сжиженный газ. Жанаозенцев позже поддержали жители других населенных пунктов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства и ключевых персон.
- Днем 5 января в Алма-Ате вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала здание городского акимата (оно было подожжено) и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- Президент Казахстана заявил, что в городе действуют "террористы" и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные 5 стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военные.
- Нет сообщений об их участии в подавлении протестов или операциях по наведению порядка. Так называемые "антитеррористические операции" поводят казахстанские военные, которые используют в том числе огнестрельное оружие.
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