В Алма-Ате продолжаются грабежи, началась нехватка продуктов

Ситуация в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, где на фоне массовых протестов несколько дней назад начались беспорядки и погромы с применением оружия, продолжает оставаться напряжённой. В центре, по сообщениям очевидцев, которые цитируют СМИ, продолжается стрельба.

В городе закрыты дороги, ведущие к Площади Республики, ставшей в последние дни центром столкновений. Корреспонденты Радио Азаттык - Казахской службы Радио Свобода - видели в районе площади тела по меньшей мере трёх человек, а также следы от пуль.

Как сообщают корреспонденты, продолжается разграбление супермаркета Magnum, расположенного в торговом центре Aport на окраине города. Возле торгового дома находятся волонтеры, пытающиеся предотвратить мародерство. Они держат в руках палки и постоянно предупреждают людей, ворующих еду в супермаркете, что выносимое ими является чужой собственностью. Но их никто не слушает.

По сообщениям корреспондентов, на заправках и перед банкоматами большие очереди. Некоторые жители рассказывали, что у них закончились наличные и если ситуация сохранится еще несколько дней, люди начнут голодать. В магазинах не хватает хлеба. Общественный транспорт в городе не действует. Аэропорт также закрыт для гражданских лиц. Сообщалось, что его сейчас контролируют казахстанские и российские военные.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что в ходе спецоперации в стране были убиты 26 человек, которые, как утверждается, были вооружены. Около 4-х тысяч были задержаны. Власти сообщили о гибели 18 сотрудников силовых ведомств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации 7 января заявил, что Алма-Ату "атаковали 20 тысяч боевиков", в том числе якобы подготовленных за рубежом, и добавил, что приказал "стрелять по террористам без предупреждения". Кроме того, Токаев возложил ответственность за хаос и мародерство, охватившие крупнейший город страны, на "так называемые свободные средства массовой информации и зарубежных деятелей", которых обвинил в "подстрекательстве".