В полночь президент Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области. Согласно указу президента, он будет действовать до 19 января.

В среду утром двухнедельный режим чрезвычайного положения был введён в Алматинской области. С 23 часов до 7 утра действует комендантский час.

По всей стране отмечаются сбои в работе интернета. В Алма-Ате не работают мобильный интернет и мессенджеры. Власти Казахстана также заблокировали сайты СМИ, освещавших протесты.