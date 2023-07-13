В Алматы открыли памятник Александру Невскому

В Алматы открыли памятник русскому князю Александру Невскому, несмотря на отказ городского комитета по культуре, сообщает Orda_kz. Монумент установили перед одноимённым храмом в Турксибском районе города.

Торжественное открытие состоялось в четверг, 13 июля, в присутствии помощника президента России Владимира Мединского и представителей духовенства Московского патриархата. В церемонии участвовал также аким Алматы Ерболат Досаев, отмечает издание.

Ранее местный комитет по охране памятников истории и культуры трижды отказывал в разрешении на установку. В итоге конную скульптуру установили на подворье храма - для этого разрешения соответствующих органов не требуется.

Почетный архитектор Казахстана Сайран Фазылов рассказал, что заявка впервые рассматривалась в июле июля 2021 года, но чиновники отказали, поскольку памятники на территории Казахстана устанавливаются "в целях увековечения памяти выдающихся личностей и значимых исторических событий". Комментарий Фазылова приводит агентство КазТаг.

При этом руководство РПЦ в Казахстане планировало, что монумент освятит Патриарх Кирилл по время визита в Казахстан в 2022 году, пишет Сибирь.Реалии.