В Алматы прошёл митинг в память о погибших в январских событиях

В Казахстане в воскресенье вспоминают жертв январских событий, когда массовые протесты против властей в ряде городов страны сменились беспорядками с погромами и стрельбой. По официальным данным, погибли более 200 человек.
В Алматы - городе, где было больше всего погибших - на центральной площади прошёл митинг, в котором приняли участие несколько сот человек, сообщает Сибирь.Реалии. Он не был согласован с властями, однако разгонять его не стали. Участники акции потребовали расследовать январские события, освободить участников протестов, арестованных, по их мнению, незаконно, а также объявить импичмент президенту Касым-Жомарту Токаева, который после подавления протестов укрепил свою власть. Об этом сообщает Казахская служба Радио Свобода - Радио Азаттык. Собравшиеся призвали также привлечь к суду полицейских, ответственных за пытки, и отдать под суд бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Некоторые участники акции принесли транспаранты и фотографии погибших во время январских протестов. На площадь пришли и матери погибших, раненых и задержанных молодых людей. Митинг начался с молитвы. Затем выступили активисты ряда оппозиционных партий и гражданских организаций.
Некоторые участники митинга призвали не расходиться до выполнения требований. Они, однако, разошлись после переговоров с представителями прокуратуры. Власти предложили митингующим сформировать инициативную группу и письменно передать требования.
Ранее в воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил столичную мечеть Хазрет Султан, где принял участие в поминальной молитве. Он повторил тезис о нападении "террористов", сказав, что правоохранительные органы расследуют гибель каждого человека.
- Протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.
- По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников. Спустя несколько дней, после завершения беспорядков, войска были выведены.
- В ходе беспорядков и после их завершения бывший президент Нурсултан Назарбаев лишился практически всех должностей, которые он ранее занимал - он передал Токаеву пост главы Совета безопасности и лидера правящей партии. Свои посты потеряли и некоторые лица из окружения Назарбаева.
- По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти. Несколько правозащитных групп составляют списки погибших на основе данных, поступающих от родственников жертв, а также из открытых источников. В одном из списков не менее 173 фамилий. По словам правозащитников, большая часть погибших — молодые люди, среди убитых есть те, кто не имел отношения к протестным акциям.
- Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о жесточайших пытках под стражей.
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