В Алтайском крае Свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

В городе Рубцовск на юге Алтайского края суд приговорил к шести годам колонии общего режима Свидетеля Иеговы Андрея Даниеляна, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации.
Сам верующий вину не признал. Комментируя материалы уголовного дела, он отметил, что "на основании обвинительного заключения можно сделать выводы о запрете проповедовать, молиться, обсуждать духовные темы и встречаться". "Что тогда можно делать согласно статье 28-й Конституции РФ? Как вообще верующим поклоняться Богу?", - резюмировал Даниелян.
Андрей Даниелян был задержан в мае прошлого года: тогда правоохранительные органы провели массовые облавы и обыски в квартирах верующих в нескольких населённых пунктах Алтайского края.
- В 2017 году Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории страны. Впоследствии все юридические лица иеговистов внесли в список экстремистских и запрещённых. По мнению правозащитников, это было сделано без каких-либо доказательств того, что деятельность Свидетелей Иеговы угрожает гражданам и безопасности российского государства.
- Спустя год президент России Владимир Путин назвал признание свидетелей экстремистами "чушью". Он заявил, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее против Свидетелей Иеговы были возбуждены сотни уголовных дел. Десятки иеговистов, нередко - пожилых людей, приговорены к длительным срокам заключения. При этом российские власти до сих пор заявляют, что в стране нет преследований по религиозному признаку.
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