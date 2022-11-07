В Алтайском крае Свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

В городе Рубцовск на юге Алтайского края суд приговорил к шести годам колонии общего режима Свидетеля Иеговы Андрея Даниеляна, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации.

Сам верующий вину не признал. Комментируя материалы уголовного дела, он отметил, что "на основании обвинительного заключения можно сделать выводы о запрете проповедовать, молиться, обсуждать духовные темы и встречаться". "Что тогда можно делать согласно статье 28-й Конституции РФ? Как вообще верующим поклоняться Богу?", - резюмировал Даниелян.

Андрей Даниелян был задержан в мае прошлого года: тогда правоохранительные органы провели массовые облавы и обыски в квартирах верующих в нескольких населённых пунктах Алтайского края.