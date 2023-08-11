В Алуште оштрафовали аниматоров из-за танцев под песни Сердючки

Суд в Алуште оштрафовал троих девушек на 15 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Накануне в аквапарке Алушты "три девушки-аниматора, находясь на рабочем месте, публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом", говорится в заявлении ведомства.

8 августа телеграм-канал "Крымский СМЕРШ", автором которого является сотрудничающий с российскими силовыми структурами блогер Александр Талипов, опубликовал видео, на котором девушки танцевали под песню "Гуляночка" Верки Сердючки (сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко), где есть такие строчки "Ще не вмерла Україна, если мы гуляем так".

Аниматорок 19, 20 и 26 лет задержали на следующий день. По данным МВД, одна из них местная жительница, а двое других приехали в Алушту из российских регионов на сезонный заработок.

Позже в телеграм-канале "Крымский СМЕРШ" появилось другое видео. На нём задержанные приносят извинения "за необдуманный поступок", высказывают поддержку Владимиру Путину и участникам "специальной военной операции" (так российские власти называют войну против Украины). На видео они также исполняют песню со словами: "Владимир Путин – молодец. Политик, лидер и боец...".