МВД проверяет караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки

Полиция Краснодара начала проверку караоке-клуба "Ля Мажор" из-за включения в трек-лист песни Верки Сердючки "Гулянка", в припеве которой есть слова "Ще не вмерла Украина". Сотрудники клуба заявили, что не знают, как песня оказалась в трек-листе, и что в клубе принципиально не допускают исполнения песен на украинском языке.
О проверке сообщил телеграм-канал Shot. Позже проведение проверки изданию "Коммерсант – Кубань" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. На каком основании поводится проверка, неизвестно. Как уточняет Кавказ.Реалии, Ни гимн Украины, ни песня "Гулянка" не внесены в федеральный перечень экстремистских материалов.
Верка Сердючка - сценический псевдоним украинского артиста Андрея Данилко. Его шуточные песни популярны у российской аудитории. Данилко поёт на русском, но в песне "Гулянка" цитируется первая строчка украинского национального гимна: "Льются песни, льются вина / И стучат бокалы в такт. / Ще не вмерла Украина, / Если мы гуляем так!"
- Ранее Кавказ.Реалии писал, что за последние восемь лет на юге России и Северном Кавказе закрылось почти два десятка украинских национально-культурных обществ, следует из открытых источников. За это время был создан лишь один такой центр – но в него не принимают тех, кто "сочувствует Украине". Те общества, что продолжают существовать, иногда подвергаются критике за недостаточную поддержку войны.
- В июне 2022 года активиста черкесского национального движения Касе Кика задержали после того, как он в кафе в Черкесске заказал в караоке песню на украинском языке, и подвергали пыткам, вынуждая признаться в связях с иностранными государствами и с российской оппозицией, а затем арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. После отбытия ареста Касе Кик покинул Россию.
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