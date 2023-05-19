МВД проверяет караоке-клуб из-за песни Верки Сердючки

Полиция Краснодара начала проверку караоке-клуба "Ля Мажор" из-за включения в трек-лист песни Верки Сердючки "Гулянка", в припеве которой есть слова "Ще не вмерла Украина". Сотрудники клуба заявили, что не знают, как песня оказалась в трек-листе, и что в клубе принципиально не допускают исполнения песен на украинском языке.

О проверке сообщил телеграм-канал Shot. Позже проведение проверки изданию "Коммерсант – Кубань" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. На каком основании поводится проверка, неизвестно. Как уточняет Кавказ.Реалии, Ни гимн Украины, ни песня "Гулянка" не внесены в федеральный перечень экстремистских материалов.

Верка Сердючка - сценический псевдоним украинского артиста Андрея Данилко. Его шуточные песни популярны у российской аудитории. Данилко поёт на русском, но в песне "Гулянка" цитируется первая строчка украинского национального гимна: "Льются песни, льются вина / И стучат бокалы в такт. / Ще не вмерла Украина, / Если мы гуляем так!"