В Анапе нашли более 200 погибших и грязных от мазута птиц

На побережье Анапы за последние двое суток найдены более 200 погибших и испачканных нефтепродуктами птиц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"По оценке специалистов, птицы могли попасть в пятно нефтепродуктов, которое обнаружили в 11 километрах от курорта. Накануне его обработали биосорбентом и установили боновые заграждения", – сообщили в оперштабе.

Местные власти ранее заявили о скором открытии пляжей после масштабного загрязнения, вызванного крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Тогда в море вылились около четырёх тысяч тонн мазута.

В конце марта вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута убрано, вода пригодна для использования, а пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что до начала лета на пляжи насыплют дополнительный слой песка толщиной до 50 сантиметров.

При этом в середине февраля на береговой линии уже фиксировали новые выбросы мазута.

В Росприроднадзоре ранее отмечали, что полностью собрать мазут невозможно, так как топливо продолжает вытекать из одного из затонувших танкеров. По оценке экологов, на полную очистку региона может потребоваться более трёх лет.

В оперштабе Кубани полагают, что новое пятно могло образоваться не из-за старого загрязнения, а вследствие недавних атак беспилотников на суда в акватории Чёрного и Азовского морей. 5 апреля у берегов подконтрольной российской армии части Херсонской области затонул сухогруз с пшеницей, а до этого обломки дронов повредили другое судно в Таганрогском заливе.