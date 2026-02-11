В Анапе - стрельба в индустриальном техникуме

В Анапе произошла стрельба у входа в Индустриальный техникум. По последним данным, один человек погиб, есть раненые. Стрелял, как сообщается, учащийся техникума.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в телеграм-канале, что погиб охранник. Ранее сообщалось о его тяжёлых ранениях. По словам Кондратьева, охранник "оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум".

Ранены, по предварительной информации, ещё два человека, информация ещё уточняется.

Нападавший задержан. Утверждается, что это несовершеннолетний 2008 года рождения. Телеграм-канал ЧП-Анапа публикует видео предполагаемого задержания. В МВД заявили, что речь идёт об учащемся техникума. ЧП-Анапа писал о том, что нападавших могло быть двое, однако подтверждений этого нет.

По данным Baza, напавший на техникум в Анапе стрелял из гладкоствольного охотничьего оружия. Как заявили в МВД, его мотивы выясняются. Mash утверждает, что причиной стрельбы могло быть то, что ему не выдали диплом. Официально это не подтверждено.

В последние недели в России произошёл целый ряд нападений в учебных заведениях с использованием ножей, молотков, воспламеняющихся жидкостей. Как правило нападавшими были учащиеся.