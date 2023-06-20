В Ангарске судимый глава бойцовского клуба "Ахмат" открыл стрельбу

В Ангарске президент местного бойцовского клуба "Ахмат" Василий Мурачев выстрелил в президента ангарской федерации бокса Александра Ракислова и его друга Оганеза Туманяна. Об этом сообщает телеграм-канал "Ангарский сплетник".

В одной из кофеен города между мужчинами произошла словесная перепалка (что стало причиной, не уточняется), и Мурачев выстрелил в Ракислова. В ответ Туманян взял нож на кухне и несколько раз ударил им главу "Ахмата", попав в область живота. Мурачев еще несколько раз выстрелил, после чего уехал на своем автомобиле.

От полученных ранений Туманян умер в больнице. У Ракислова диагностировали травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. Полиция задержала Мурачева. В его автомобиле нашли пистолет. Он также находится в больнице, его палату охраняют полицейские.

Иркутское управление Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство двух и более человек. "Известно, что подозреваемый и потерпевшие характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности", — отмечается в сообщении СК.

По неподтвержденной информации, Мурачев воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер", был помилован, и незадолго до перестрелки вернулся в Ангарск.

Сибирь.Реалии сообщает, что Мурачев был неоднократно судим. В мае 2016 года его приговорили к году ограничения свободы за причинение среднего вреда здоровью, но менее чем через год ему назначили 360 часов обязательных работ за причинение легкого вреда здоровью — общее наказание составило год и два месяца ограничения свободы.

В октябре 2018 года Мурачева арестовали в Ангарске вместе с тремя подельниками по делу о хищении более 160 тонн металла и 250 метров кабеля с завода, расположенного в поселке Мегет. 17 февраля 2022 года суд приговорил Мурачева к восьми годам строгого режима за грабеж, вымогательство в особо крупном размере, а также незаконное хранение огнестрельных патронов.