Госдума приняла закон об о призыве осуждённых на военную службу

Госдума приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключённых и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в этом году и, де-факто, легализуют решения, уже принятые в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Ранее заключённые уже отправлялись в армию, а военным снимали уголовные наказания, однако это делалось в обход стандартных процедур.

Преступлениями небольшой тяжести Уголовный кодекс признаёт "умышленные и неосторожные деяния" с максимальным наказанием в три года лишения свободы, средней тяжести — "умышленное деяние" с максимальным сроком в пять лет лишения свободы, например грабёж, вымогательство, убийство в состоянии аффекта.

Законопроект о призыве заключённых не распространяется на осуждённых за преступления против половой неприкосновенности, терроризм, экстремизм, госизмену и шпионаж.

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