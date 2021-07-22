В Аргентине вводят "третий пол" в удостоверениях личности

В Аргентине в документах, удостоверяющих личность, появилась возможность выбрать "третий пол" помимо женского и мужского. Он будет обозначаться буквой "Х". Об этом заявил президент страны Альберто Фернандес.

Для государств неважно мужчина перед ним или женщина, "важно, что граждане учатся или работают, вакцинируются, платят налоги, а не их сексуальная ориентация", - отметил президент Аргентины.

По словам Фернандеса, другие идентичности, помимо мужской или женской, существовали всегда, просто в другие времена это скрывалось. "Не поднимая эти вопросы, мы лишаем счастья миллионы человек, лишаем их возможности быть счастливыми", — отметил аргентинский президент.

В Аргентине действуют либеральные законы в отношении ЛГБТ и гендерных особенностей. В 2002 году Буэнос-Айрес стал первым городом Латинской Америки, легализовавшим гражданские союзы для однополых и разнополых пар. С 2010 года разрешены однополые браки.

В конце июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что гражданам США разрешат самостоятельно выбирать пол при оформлении паспорта. Жители Нью-Йорка получили право указывать в своих личных документах третий – "неопределенный" пол, помимо мужского и женского в 2018 году.

Долгое время единственной страной мира, где жители могли указать свой гендер в качестве "неопределенного", была Австралия. Там официально предусмотрены три половые группы: женщины, мужчины и "неопределенные", которые соответственно обозначаются как "она", "он" и "оно".

