В Армении - досрочные выборы. Главные соперники - блоки Пашиняна и Кочаряна

В Армении в воскресенье 20 июня проходят досрочные парламентские выборы. Они были назначены по договорённости премьер-министра Никола Пашиняна с оппозицией с целью выхода из политического кризиса, в котором страна оказалась после осенней войны в Нагорном Карабахе. Итогом боевых действий стал переход значительных территорий, долгие годы контролировавшихся армянскими силами, под контроль Азербайджана.

За кресла в парламенте и право сформировать новое правительство борются 25 партий и блоков, это рекордное число.

Главными соперниками на выборах считаются партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна и блок "Армения" во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном. По опросам, они значительно опережают других участников выборов.

Шансы попасть в парламент есть у блока "Честь имею", созданного бывшим премьером Сержем Саргсяном, у нынешних парламентских партий - "Процветающая Армения" и "Просвещённая Армения". На выборы идёт и возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс".

В списки избирателей включены более 2 миллионов 500 тысяч человек, за голосованием следят сотни международных наблюдателей.

Победителем предыдущих парламентских выборов в 2018 году с большим отрывом стал блок Никола Пашиняна, бывшего оппозиционера, ставшего премьером на волне массовых уличных протестов. Кочарян - известный своими дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным - считается его главным оппонентом.

Противники Пашиняна винят его в поражении Армении в войне с Азербайджаном. После заключения перемирия в ноябре прошлого года в стране начались массовые акции протеста против премьера. Сторонники Пашиняна считают, что ответственность за поражение несут и прежние руководители страны, в том числе Кочарян и Саргсян.

Предвыборная кампания была крайне напряжённой, противники обменивались резкими выпадами и обвинениями в адрес друг друга.