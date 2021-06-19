Проигранная война и давление Кремля. Опасные выборы в Армении

В Армении 20 июня пройдут внеочередные парламентские выборы, исход которых может на годы вперед определить судьбу страны. Это первые выборы с момента окончания очередной армяно-азербайджанской войны, которую Ереван проиграл, и которая еще сильнее расколола армянское общество. Все участники выборной гонки постоянно сыплют угрозами и тяжелыми обвинениями в адрес друг друга, обещают всем внутренним и особенно внешним врагам "вендетту" и не готовы ни к каким компромиссам.

В воскресенье, 20 июня, в Армении за кресла в парламенте и право сформировать новое правительство будут бороться целых 26 партий и блоков, это рекордное число. В субботу в стране объявлен "день тишины". Разумеется, среди всех участников выборов есть два главных фаворита – это исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян и его партия "Гражданский договор", входящая в правящий либеральный политический альянс "Елк" ("Исход"), и возглавивший блок "Армения" бывший президент Роберт Кочарян (с 1998 по 2008 годы), также когда-то являвшийся первым президентом непризнанного Нагорного Карабаха.

С момента завершения боевых действий в Нагорном Карабахе и на других участках армяно-азербайджанской границы осенью прошлого года вся разнообразная армянская оппозиция (не способная, тем не менее, сформировать никакого мощного единого блока из-за многочисленных разногласий) требует скорейшей отставки Никола Пашиняна, которого многие называют предателем.

Именно Пашиняна все его соперники и недоброжелатели винят в разгроме армянских войск в 2020 году. По мирному договору осени прошлого года Баку вернул себе значительную часть территорий, занятых Ереваном и армией Нагорного Карабаха в начале 90-х годов.

Фото из твиттера - армянские поселенцы в Нагорном Карабахе, пострадавшие от обстрелов. Сентябрь 2020 года

Сторонники премьер-министра, напротив, утверждают, что ответственность за военное поражение вместе с премьером должны разделить и все военные и бывшие руководители государства, не подготовившие Армению к войне.

10 ноября 2020 года, после объявления о подписании соглашения между Ереваном и Баку о прекращении вооруженного конфликта, протестующие в столице Армении захватили здания парламента и правительства. После этого в Армении регулярно проходили акции протеста против премьер-министра (в апреле он по закону ушел в отставку и сейчас является "и.о"), несмотря на то что в стране почти до последнего времени продолжало действовать военное положение, а вместе с ним – запрет на массовые акции. Отставки Пашиняна требуют все бывшие президенты страны. После того как в феврале 2021 года против премьера выступил Генеральный штаб ВС Армении, Пашинян заявлял о попытке военного переворота.

Сам Никол Пашинян на одном из последних предвыборных митингов назвал такие цифры потерь Армении в последнем конфликте: 3705 убитых, 268 без вести пропавших, 60 пленных (на самом деле, пленных может быть заметно больше, судьба еще более чем 100 армянских бойцов так и не выяснена). 12 июня азербайджанские власти заявили о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей на части спорной территории Нагорного Карабаха. При этом в марте Европейский суд по правам человека, куда обратились родители пленных военнослужащих, заявил, что, по его сведениям, в азербайджанском плену остаются 249 граждан Армении.

Важно отметить, что пару месяцев назад Никол Пашинян заявил, что инициирует проведение в октябре этого года, если останется главой правительства, референдума о принятии новой конституции (или о поправках к действующему основному закону), чтобы перейти от парламентской формы правления к полупрезидентской. При этом совсем недавно, в 2018 году, Армения от полупрезидентской, напротив, перешла к парламентской республике. Сторонники этого изменения рассчитывали на то, что бывший президент Серж Саргсян сохранит власть, став премьер-министром. Этот план, однако, сорвали массовые уличные выступления сторонников Пашиняна, которым в конце концов удалось добиться назначения премьером именно своего лидера.

Роберт Кочарян, главный соперник Никола Пашиняна, лидер блока "Армения", сформированного им вместе с националистическими партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" – человек, который еще недавно мог оказаться в тюрьме по очень серьезным обвинениям, в захвате власти и коррупции. В частности, бывшему президенту Кочаряну вменяют в вину причастность к событиям в марте 2008 года в Ереване. Тогда в городе в результате разгона акции оппозиции погибли десять человек. Протесты начались после объявления результатов президентских выборов, которые оппозиция посчитала сфальсифицированными. На демонстрациях 2008 года был арестован и действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. Он тогда получил семь лет лишения свободы за организацию беспорядков и вышел из колонии по амнистии в 2011 году.

Роберт Кочарян был арестован в июле 2018 года, после чего его еще дважды освобождали и вновь брали под стражу. В одном из комментариев Кочарян назвал себя жертвой новых властей, которым "прислуживает система правосудия". В итоге в конце марта этого года Конституционный суд Армении вынес постановление о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по делу о подавлении в 2008 году протестных акций. Суд признал "недействительной" статью уголовного кодекса, по которой расследовалось его дело.

Кандидат политических наук, международный обозреватель Иван Преображенский в интервью Радио Свобода подчеркивает, что нынешние досрочные выборы в Армении – прямой результат поражения во Второй Карабахской войне, давления со стороны оппозиции и Кремля:

"Действующий премьер Никол Пашинян имеет все шансы потерять власть. Его главный соперник, экс-президент Роберт Кочарян – представитель так называемого "карабахского клана". Долгие годы, с момента расстрела армянского парламента и до прихода к власти Никола Пашиняна, этот клан удерживал власть в стране и, в отличие от нынешнего армянского правительства, пользовался твердой поддержкой Кремля.

Москва еще до недавней войны между Арменией и Азербайджаном не скрывала, что защищает интересы Кочаряна и выступала против его ареста и суда над ним по обвинениям в коррупции. Впрочем, нужно помнить, что Армения сейчас – парламентская республика. И если два больших блока получат, что очень возможно, примерно равную поддержку избирателей, то "золотая акция" окажется в руках мелких партий: "Процветающей Армении" миллионера Гагика Царукяна, еще одного "карабахца", экс-президента Сержа Саргсяна, или другого бывшего главы государства Левона Тер-Петросяна. Первые двое вполне могут вступить в альянс с Кочаряном, которого поддержит и Кремль. А Тер-Петросян давно разругался с Пашиняном, так что действующему премьеру поддержки ждать, по сути дела, не откуда.

Москва еще до недавней войны между Арменией и Азербайджаном не скрывала, что защищает интересы Кочаряна

Так что самый вероятный итог этих выборов: временная неразбериха и, возможно, попытки захватить власть с разных сторон незаконными способами, с последующей потерей поста действующим премьер-министром. Что, в свою очередь, поставит под вопрос все достигнутые сейчас договоренности с Азербайджаном, Турцией и Россией – а значит, поставит регион перед угрозой новой войны".

Как отмечает ВВС, среди сторонников Кочаряна подчеркиваются его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным: "После окончания войны собеседник ВВС в армянской власти замечал, что лишить Пашиняна власти могут только двое - сам Пашинян или Владимир Путин, имея в виду неуравновешенное поведение нынешнего армянского премьера, размахивающего молотком на митингах и обещающего все "вендетту", или прямое российское вмешательство. "Кочарян обещал понижать рейтинг Пашиняна, но реально Пашинян сам его подпилил", – заметил другой источник в правительстве".

Досрочные парламентские выборы имеют решающее значение для Армении, заявил на днях президент республики Армен Саркисян. Он отметил, что в предвыборный период имели место постоянные проявления нетерпимости, оскорблений, угроз, были также неподобающие стремящимся к демократии или говорящим о демократии политическим силам или деятелям инциденты: "Недопустимы, неприемлемы, достойны строго осуждения любые попытки пересечения правовых и моральных границ, обострения ситуации, тем более, разжигания ненависти и вражды", – подчеркнул Саркисян.

Кроме блоков Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна, в нынешних выборах участвуют, например, блок "Честь имею", сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество", сформированный политологом Левоном Шириняном и депутатом парламента Арманом Бабаджаняном "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян", сформированный политологом Андриасом Гукасяном и главой партии "Национально-демократический союз" Аршаком Садояном блок "Свободная Родина" (кандидат на пост премьера - Гукасян). Последние два блока выступают за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада. На выборы также идут возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", партия "Светлая Армения" депутата парламента Эдмона Марукяна и возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

Последний опрос Gallup International Association, проведенный в пятницу, 18 июня, показал, что за блок "Армения" во главе с Кочаряном готовы проголосовать 28,7 процента избирателей, за партию Пашиняна "Гражданский договор" – 25,2 процента. Остальные политические силы, согласно этим данным, не набирают более 5-10 процентов голосов.