В Армении начались армяно-американские учения Eagle Partner. Об этом пишет AFP со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке.

Согласно заявлению Минобороны Армении, учения направлены на "повышение уровня оперативной совместимости" с силами США в международных миротворческих миссиях и обмен передовым опытом.

Также учения помогут армянской миротворческой бригаде "соответствовать стандартам НАТО", пишет AFP.

Учения продлятся до 20 сентября на полигонах "Зар" и "Армавир". В них примут участие около 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Армении не проводить учения с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а работать вместо этого с США требует "очень глубокого анализа", пишет AFP.

"Конечно, мы постараемся всё это осмыслить и понять. Но в любом случае мы будем делать это в тесном партнёрском диалоге с армянской стороной", – сказал Песков.

На прошлой неделе российский МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Ему было "сделано жёсткое представление" за "серию недружественных шагов", предпринятых, по мнению Кремля, Ереваном. В заявлении МИД России говорится, что Москва, несмотря на претензии, продолжает считать Армению союзником.