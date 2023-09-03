Пашинян: РФ сама уходит с Южного Кавказа, зависимость от неё - ошибка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны, а именно России, была "стратегической ошибкой". В интервью изданию La Repubblica, которое в воскресенье также показали по армянскому телевидению, Пашинян подверг критике российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, заявив, что тот не выполняет свою задачу.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", - заявил в частности Пашинян. По его словам, Армения "вкусила горькие плоды" этой стратегической ошибки и только сейчас пытается "диверсифицировать" свою стратегию в сфере безопасности.

По всей видимости, Пашинян имел в виду кампанию осени 2020 года, в ходе которой Азербайджану удалось вернуть значительные территории, около 30 лет пребывавшие под контролем армянских сил.

Также Пашинян высказал мнение, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа. "По сути, Россия уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда в один день, один месяц или один год Россия просто ушла и покинула Южный Кавказ... есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - заявил премьер Армении. Он отметил, что ряд комментаторов в России утверждает, что некие западные силы подталкивают Ереван к разрыву с Россией, но, по его мнению, "Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает".