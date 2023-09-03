Пашинян: РФ сама уходит с Южного Кавказа, зависимость от неё - ошибка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны, а именно России, была "стратегической ошибкой". В интервью изданию La Repubblica, которое в воскресенье также показали по армянскому телевидению, Пашинян подверг критике российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, заявив, что тот не выполняет свою задачу.
"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе и в сфере приобретения оружия и боеприпасов. Но сегодня, когда Россия сама нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что даже если бы она захотела, не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности", - заявил в частности Пашинян. По его словам, Армения "вкусила горькие плоды" этой стратегической ошибки и только сейчас пытается "диверсифицировать" свою стратегию в сфере безопасности.
По всей видимости, Пашинян имел в виду кампанию осени 2020 года, в ходе которой Азербайджану удалось вернуть значительные территории, около 30 лет пребывавшие под контролем армянских сил.
Также Пашинян высказал мнение, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа. "По сути, Россия уже достаточно давно находится в нашем регионе, на Южном Кавказе. Но мы видели ситуации, когда в один день, один месяц или один год Россия просто ушла и покинула Южный Кавказ... есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет", - заявил премьер Армении. Он отметил, что ряд комментаторов в России утверждает, что некие западные силы подталкивают Ереван к разрыву с Россией, но, по его мнению, "Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает".
В этой связи Пашинян отметил, что российские миротворческие силы, введённые в регион осенью 2020 года, не контролируют так называемый Лачинский коридор, который должен был связывать Армению с остающейся под контролем этнических армян территорией Нагорного Карабаха. Почти год, однако, эта дорога фактически перекрыта - сначала азербайджанскими активистами, а затем и официальным Баку. "Лачинский коридор, который должен был находиться под контролем российских миротворцев, не находится под контролем российских миротворцев. Почему? Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично", - сказал Пашинян.
Высказывания главы правительства Армении прозвучали на фоне нового обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также в Карабахе.
Армения остаётся членом военного союза ОДКБ, объединяющего Россию и ряд других стран, однако сотрудничество в его рамках фактически заморожено - Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории, а в прошлом году на саммите организации в Ереване отказалась подписать совместные документы, заявив, что союзники не предоставили Армении достаточной поддержки в ситуации вокруг Карабаха.
Реакции Москвы на заявления Пашиняна пока не было.
- Азербайджан настаивает, что Армения через Лачинский коридор продолжала поставки оружия и боеприпасов в регион. Баку подчёркивает, что азербайджанская сторона создала все условия для прохода через контрольно-пропускной пункт жителей и доставки в регион продовольствия и товаров первой необходимости.
- По итогам краткосрочной войны осенью 2020 года Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении боевых действий. По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе под контроль значительную часть территорий, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. В регионе были размещены российские миротворческие силы.
- Стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в приграничных обстрелах.
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