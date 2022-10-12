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ФСБ отчиталась о задержаниях по делу о взрыве на Крымском мосту

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась о том, что в рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и один гражданин Армении. Все они подозреваются в подготовке взрыва. Всего ведомство установило личности 12 человек, которые якобы могут быть причастны к случившемуся. Об этом сообщает "Интерфакс".

По версии ФСБ и Следственного комитета, взрыв был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины и его руководителем Кирилл Буданов, а также сотрудниками и агентурой ведомства.

Следователи предполагают, что взрывное устройство было спрятано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах в кузове грузового автомобиля. Груз якобы был отправлен в августе из Одессы в Болгарию, оттуда был доставлен в Грузию, потом в Армению, а оттуда через территорию Грузии был доставлен в Россию.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гылыб Донев заявил, что власти страны полностью исключают возможность того, что в ней побывал грузовик, предположительно взорвавшийся на Крымском мосту.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью, однако случившееся официально не комментировал.

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