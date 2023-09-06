В Армении пройдут совместные армяно-американские учения

В ведомстве уточнили, что учения пройдут рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнёрство во имя мира", - заявили в Минобороны.

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2023". Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на Минобороны Армении.

Армения входит в военный блок ОДКБ, наряду с Россией и ещё несколькими странами, ранее входившими в СССР. При этом она поддерживает партнёрские отношения с НАТО. Первые совместные учения военных США и Армении прошли ещё в 2013 году.

Нынешние учения вызвали интерес комментаторов, поскольку о них объявлено на фоне заочного обмена резкими заявлениями между Москвой и Ереваном, а также продолжающейся напряжённости на армяно-азербайджанской границе.

В январе 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения считает нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории страны в нынешнем году. Несколько дней назад в интервью газете La Repubblica Пашинян заявил, что полная зависимость от России в сфере безопасности была "стратегической ошибкой", и что складывается впечатление, что Россия может уйти из региона Южного Кавказа. На эти слова отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который отметил, что Россия не собирается уходить с Южного Кавказа, и сказал, что в России этнических армян живёт больше, чем в Армении (по имеющимся даннным, в частности переписи населения РФ 2020 года, это не так - РС).