В Армении задержан пророссийский блогер и журналист "Sputnik"

В Армении задержаны пророссийский блогер Мика Бадалян и журналист "Sputnik Армения" Ашот Геворкян. Их подозревают в незаконном обороте оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета страны Гор Абраамян.

Представитель ведомства уточнил, что Бадалян и Геворкян были задержаны в Сюникской области 6-го и 7-го сентября. Всего всего по делу о незаконном обороте оружия задержаны семь человек.

Посольство России в Армении заявило, что предпримет шаги для прояснения обстоятельств случившегося и следит за развитием ситуации. Медиагруппа "Россия Сегодня", к которой относится "Sputnik Армения", также сообщила о том, что следит за задержанием Геворкяна и "рассчитывает на соблюдение всех процессуальных норм". "Возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении, должны быть немедленно остановлены", - говорится в заявлении холдинга.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг критике российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, заявив, что тот не выполняет свою задачу, а также заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны, а именно России, была "стратегической ошибкой". По словам политика, Россия сама уходит из Южного Кавказа. Он подчеркнул, что никакие западные силы, о которых говорят в России, не подталкивают Ереван к разрыву с Москвой.

Позднее стало известно, что в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2023". Минобороны страны уточнило, что учения пройдут рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.

Армения входит в военный блок ОДКБ, наряду с Россией и ещё несколькими странами, ранее входившими в СССР. При этом она поддерживает партнёрские отношения с НАТО. Первые совместные учения военных США и Армении прошли ещё в 2013 году.