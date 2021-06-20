В Армении на выборах партия Пашиняна опережает блок Кочаряна

В Армении закрылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. После обработки менее трёх процентов бюллетеней партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" показывает лучший результат, чем блок "Армения" Роберта Кочаряна.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, из 21 партии и четырёх политических блоков впереди, примерно с одинаковыми результатами, 24%, идут партия "Гражданский договор" временного премьер-министра Никола Пашиняна и блок "Армения" во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

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Шансы попасть в парламент есть у блока "Честь имею", созданного бывшим премьером Сержем Саргсяном, у нынешних парламентских партий - "Процветающая Армения" и "Просвещённая Армения". В выборах участвовала также возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс".

Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%.Об этом после завершения голосования объявила Центральная избирательная комиссия. По данным ЦИК, на выборах из 2 593 572 избирателей проголосовали 1 281 174. Явка в Ереване составила 51.55%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать как минимум 5% голосов от числа принявших участие в голосовании избирателей, блокам – 7%.

В ходе голосования в течение дня представители партий, наблюдатели и правоохранительные органы сообщали о ряде нарушений, в частности, связанных с подкупом избирателей, давлением на избирателей, процедурами голосования на участках и так далее. Также сообщалось, по крайней мере, о двух случаях стрельбы, связанных с выборами.

Победителем предыдущих парламентских выборов в 2018 году с большим отрывом стал блок Никола Пашиняна, бывшего оппозиционера, ставшего премьером на волне массовых уличных протестов. Кочарян - известный своими дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным - считается его главным оппонентом.



Противники Пашиняна винят его в поражении Армении в войне с Азербайджаном. После заключения перемирия в ноябре прошлого года в стране начались массовые акции протеста против премьера. Сторонники Пашиняна считают, что ответственность за поражение несут и прежние руководители страны, в том числе Кочарян и Саргсян.



Предвыборная кампания была крайне напряжённой, противники обменивались резкими выпадами и обвинениями.