В Армению прибыли уже более 6,5 тысяч жителей Нагорного Карабаха

В Армению продолжают прибывать жители Нагорного Карабаха. По данным властей Армении, к вечеру 25 сентября в страну въехало уже 6650 вынужденных переселенцев.

Подчёркивается, что тех, у кого нет заранее определённого места жительства, власти обеспечивают временным жильём. Развёрнуты пункты гуманитарной помощи.

На дороге из Нагорного Карабаха в Армению расположен КПП азербайджанской армии. О каких-либо серьёзных инцидентов при проезде через него беженцев не сообщалось.

Некоторые этнические армяне покидают регион после того, как власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах согласились сложить оружие и выполнить другие требования Баку. Ожидается, что территория Нагорного Карабаха в скором времени перейдёт под контроль властей Азербайджана.

В городе Ходжалы в понедельник прошёл очередной раунд переговоров между представителями азербайджанских властей и армянской общины Карабаха. Утверждается, что была достигнута договорённость о создании совместной рабочей группы, которая занялась бы вопросами коммунального хозяйства и медицины в Нагорном Карабахе.

Азербайджанские власти также отчитались о количестве оружия, сданного армянскими вооружёнными формированиями в Нагорном Карабахе. Утверждается, что среди прочего конфисковано 22 единицы бронетехники.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября встретился в городе Нахичевань с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он отметил, что в последние дни Азербайджану удалось "полностью обеспечить свой суверенитет" над Нагорным Карабахом. Алиев также выразил уверенность в том, что процесс интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество будет успешным. Эрдоган, в свою очередь, поздравил "победоносную азербайджанскую армию с её историческим успехом", отметив, что теперь "открылись новые возможности для всеобъемлющей нормализации в регионе".

Президенты подписали протокол о намерениях построить железную дорогу из турецкого Карса до Нахичевани. В сообщениях о встрече не говорится, обсуждали ли Алиев и Эрдоган вопрос так называемого Зангезурского коридора - гипотетического транспортного пути из Нахичеванского анклава к основной территории Азербайджана через территорию Армении. Приводится, однако, цитата Алиева, который заявил, что "в 1920 году советские власти отделили Западный Зангезур от Азербайджана, прервав таким образом географическую связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью". Эрдоган на днях, говоря о возможности подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, упомянул и об "открытии Зангезурского коридора" как одном из его условий.