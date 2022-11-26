В Астане в день инаугурации Токаева задержаны десятки людей

По меньшей мере десятки человек были задержаны в столице Казахстана Астане вечером 26 ноября. Несколько часов в городе был недоступен интернет. Утром этого же дня в Астане прошла церемония инаугурации президента Касым-Жомарта Токаева.

В социальных сетях и мессенджерах публикуются видео задержаний рядом с территорией бывшего торгово-развлекательного центра MEGA.

По сообщениям казахстанских СМИ, задержанные - сторонники бизнесмена и основателя проекта "Архитекторы будущего" Марата Абиева. Они, как утверждается, собирались провести митинг.

При этом не сообщается, что митинг был каким-либо образом связан с инаугурацией Токаева. Как отмечает Радио Азаттык, по законодательству Казахстана, проведение любых собраний на улице необходимо согласовать с акиматами. Не согласованные с местными властями акции считаются незаконными.

Абиев - самый молодой казахстанский миллионер по версии Forbes, основатель фонда TDFA, нацеленного на развитие сельского хозяйства. В мае этого года власти уже задержали десятки его сторонников, которые направлялись в Астану, как утверждается, на концерт, проведение которого было запрещено. Ряд СМИ тогда писало, что власти опасались повторения беспорядков, охвативших страну в январе нынешнего года. Абиев заявлял, что его сторонники не собирались совершать противозаконных действий, а сам он не планирует заниматься политикой.