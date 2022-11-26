Токаев официально вступил в должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, избранный на внеочередных выборах президента Казахстана, вступил в должность главы государства на следующие семь лет. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Астане.

"Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям", – цитирует выступление Токаева "Интерфакс".

Токаев добавил, что республика будет "прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами".

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Токаев объявил их в сентябре 2022 года, предложив увеличить президентский срок с пяти до семи лет, но сделать его однократным.

Соперниками Токаева были малоизвестные кандидаты, в том числе две женщины из неправительственного сектора, выступающие за сохранение традиционных ценностей Казахстана. Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, пять его соперников получили по 2–3%. В голосовании приняли участие более 8,3 миллиона человек – 69,4% всех избирателей Казахстана.

Наблюдатели сообщали о десятках нарушениях своих прав: их удаляли с участков или не допускали на них, ограничивали в перемещении, не предоставляли информацию о количестве избирателей и бюллетеней.

В день выборов оппозиция провела как минимум две акции протеста против "выборов без выбора". Оба пикета продлились менее десяти минут – их участников задержала полиция.