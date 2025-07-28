В Астрахани обрушился подъезд жилого дома

В Астрахани в центре города на улице Ляхова частично обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. На месте работает МЧС, проводятся эвакуация и поиск пострадавших.

Дом пять лет назад был признан аварийным и должен был быть снесён весной, выяснило Радио Свобода. Сколько в нём находилось жильцов — неизвестно. Всего в здании 1962 года постройки 24 жилые квартиры. Кроме того, в нём расположена ветеринарная клиника.

В МЧС сообщили, что обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи. Спасатели вручную разбирают завалы. Работают более 80 человек, отчитались в ведомстве.

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